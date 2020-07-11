Кабмин одобрил выделение средств сотрудникам Минздрава, борющимся с COVID

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Генеральный директор компании «АТМ Альянс» Денис Кучаев рассказал, что не всегда снятие наличных из банкомата бывает безопасным, а преступники этим часто пользуются.

По словам эксперта, обычно злоумышленники выбирают банкоматы, которые расположены не в банковском офисе, где небольшая проходимость людей. Хотя мошенники могут получать и удалённый доступ к банкоматам, предупредил специалист. В большинстве...