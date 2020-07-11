Кабмин одобрил выделение средств сотрудникам Минздрава, борющимся с COVID

Правительство РФ приняло проект распоряжения о материальной поддержке сотрудников Минздрава, которые занимаются реализацией мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Решение правительства: принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
Ранее кабмин одобрил выделение средств министерству, сообщает РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, медикам и сотрудникам медицинских организаций, работающим с больными коронавирусом, правительство выделит более 5 млрд рублей на выплату отпускных или компенсаций за неиспользованный отпуск.
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