К середине 2021 года снизятся минимумы ставок по ипотеке

https://static.news.ru/photo/ebdfac98-32d9-11eb-87b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты ожидают обновления минимумов ставок по ипотеке к середине 2021 года. В агентстве «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) при этом предполагают, что снижение ставок в среднесрочной перспективе не превысит 0,3–0,5%.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на НКР, в первом полугодии следующего года средняя ставка новых кредитов может оказаться на уровне 6,8–7%, а если не учитывать льготную ипотеку, то она может составить 7,4–7,5%. Более существенного снижения ожидать не приходится в связи с необходимостью поддерживать доходность вкладов, что является основным источником фондирования ипотеки.

Дальнейшее снижение ставок, однако, не приведёт к повышению доступности жилья: в следующем году повышение цен на новостройки замедлится, но не прекратится, и стабилизация ставок к середине года не позволит компенсировать потери потенциальных заёмщиков, — сообщает источник.

Отмечается, что ослабление рубля и выросшая выдача ипотеки по программе господдержки при снижении объёмов ввода новых домов привели к росту цен на первичном рынке жилья на 10,5% за девять месяцев 2020 года. А средний размер ипотечной сделки, по данным за восемь месяцев текущего года, вырос на 11% и составил 2,45 млн руб.

Нынешний год ознаменовался достижением исторически низких ставок по ипотеке. Ожидается, что с 1 июля 2021 года, когда должна завершиться программа льготной ипотеки, ставки начнут расти. Однако не исключено, что правительство продлит эту программу.

Ранее NEWS.ru писал, что средняя ставка по ипотеке в России больше не будет понижаться. Напротив, к концу 2020 года и в начале 2021 года она может существенно вырасти, считают банковские аналитики.