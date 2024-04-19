JPMorgan хочет засудить ВТБ: все подробности битвы за российские активы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Крупнейший банк США JPMorgan Chase подал в суд на ВТБ из-за попыток последнего вернуть средства с заблокированного счета в Штатах. Речь идет о $439,5 млн, замороженных после начала СВО на Украине. И если ВТБ пытается вернуть свое, то JPMorgan боится ареста собственных активов «в отместку». Рассказываем, у какого из двух банков больше шансов на победу и почему даже положительное решение суда не дает никаких гарантий.

Что известно об иске JPMorgan Chase к ВТБ

Американский банк JPMorgan Сhase подал в суд на ВТБ, требуя прекратить его усилия по возвращению $439,46 млн с заблокированного в рамках санкций счета. Иск подан в федеральный суд Манхэттена.

JPMorgan Сhase напомнил, что ВТБ открыл корреспондентский счет в 2008 году в долларах для обработки трансакций через финансовую систему США. Соответственно, он согласился с условиями ведения счетов в этом банке: например, с тем, что корреспондентский счет будет регулироваться законами США и любой счет может быть заморожен, если это потребуется из-за санкций, а любая спорная ситуация будет рассматриваться исключительно в суде Нью-Йорка.

По мнению представителей JPMorgan Сhase, действия ВТБ стали «вопиющим нарушением» соглашения о рассмотрении споров только в Нью-Йорке. В иске указывается, что ВТБ обратился в этом году с требованием вернуть деньги, но законодательство США запрещает выплачивать $439,46 млн. В JPMorgan Сhase опасаются, что в случае положительного решения российского суда ВТБ постарается добиться ареста активов уже американского банка за рубежом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно об иске ВТБ к JPMorgan Chase

17 апреля ВТБ подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к девяти структурам JPMorgan Chase, в том числе к его российской «дочке» — банку «Дж П Морган Банк Интернешнл».

В самом ВТБ оценивают общий объем заблокированных активов (с учетом банка «ФК Открытие») примерно в 900 млрд рублей, точная сумма может варьироваться из-за колебания курса доллара. Банк видит несколько путей обеспечения хотя бы частичного возврата средств: путем реорганизации, судебных исков или продажи активов другим подсанкционным банкам с дисконтом, говорил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

При этом судебные перспективы осложняются президентским указом от 3 января, в рамках которого были запрещены взыскания по счетам типа «С», принадлежащим нерезидентам.

По словам Пьянова, ВТБ рассчитывает получить 100 млрд рублей прибыли от своих замороженных активов за рубежом.

Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

С чего все началось

После начала СВО России на Украине в феврале 2022 года США ввели санкции против 80% банковских активов России. Больше всего тогда «досталось» банкам ВТБ, «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк. Их активы в США были заморожены, для них был введен запрет на долларовые трансакции и операции с американскими контрагентами.

«Мы блокируем четыре крупных банка — это означает, что все активы, которые у них есть в Америке, будут заморожены. Это включает второй крупнейший банк России — ВТБ», — заявил тогда президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

JPMorgan Сhase перевели $439 млн, принадлежащих ВТБ, на специальный внутренний заблокированный счет.

Помимо активов обычных банков, западные страны заблокировали за рубежом активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права, а в МИД — откровенным «воровством». Тем не менее политики в США и странах Европы сегодня регулярно призывают изъять доходы от этих активов и передать в качестве помощи Украине.

Фото: Saquan Stimpson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джо Байден

Каковы перспективы иска JPMorgan Chase

Позиция американской компании понятна, в договоре есть соглашение о рассмотрении споров в США, а разблокировать счета ВТБ JPMorgan не вправе из-за наложенных санкций, говорит в беседе с NEWS.ru адвокат, юрист практики разрешения споров FTL Advisers Елена Лузанова. «Даже если JPMorgan получит в американском суде запрет продолжать иск, такое решение не будет препятствовать суду в РФ рассматривать иск», — отмечает она.

С точки зрения договорных отношений и оговорки по месту разрешения спора банк JPMorgan прав, подав в суд в Ньй-Йорке, отмечает руководитель практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро КИАП Денис Примаков. «Банку как американскому субъекту напрямую запрещено выплачивать деньги подсанкционному лицу, коим является ВТБ. С этой позиции у американского банка все шансы выиграть суд в Америке», — рассуждает собеседник NEWS.ru.

Советник коллегии адвокатов «Регионсервис» Ксения Касьяненко расценивает вероятность удовлетворения иска JPMorgan как «достаточно высокую». «Но даже при наличии положительного решения оно должно быть приведено в исполнение на территории РФ в порядке экзекватуры (подразумевает исполнение судебного решения, вынесенного сторонним государством. — NEWS.ru), что в текущих обстоятельствах маловероятно», — признает эксперт.

Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Каковы перспективы иска ВТБ к структурам JPMorgan

Российские законы позволяют перенести спор из иностранной юрисдикции в российскую, если он связан с санкциями. По словам Примакова, ВТБ воспользовался соответствующими нормами Арбитражного процессуального кодекса. Но даже если банк получит положительное решение в российском суде, вряд ли оно будет исполнимо, поскольку вопрос санкционного статуса ВТБ выходит за рамки предъявленных требований обоих банков, считает эксперт.

По мнению Ксении Касьяненко, если в РФ на самом деле отсутствуют активы JPMorgan, то даже после положительного решения в российском суде ВТБ столкнется с серьезными трудностями по его исполнению за рубежом.

Удовлетворение каждого из исков влечет за собой пиррову победу, соглашается юрист, руководитель юридической компании «Достигация» Артем Баранов. Сейчас связь между судами РФ и судами из недружественных государств по факту оборвана и не работает система исполнения судебных актов, отмечает он. «Каждая из стран может не признать решение другой страны, так же, как и в целом вынести противоречащие друг другу решения. Поэтому юридически стороны находятся в некоем тупике», — говорит Баранов.

Фото: Michael Nagle/XinHua/Global Look Press

Как банки РФ пытаются добиться разморозки активов

Примеров успешной разморозки средств немного, но они есть. Правда, все они касаются европейского депозитария.

В марте 2023-го банк «Санкт-Петербург» получил разрешение от казначейства Бельгии на разблокировку принадлежащих ему активов в Euroclear (выполняет функции клирингового центра, депозитария и расчетной системы. — NEWS.ru). Речь шла примерно о $107 млн собственных активов банка, но не ценных бумаг и средств со счетов его клиентов. По мнению адвоката Сергея Гландина, решению бельгийского регулятора выдать лицензию «Санкт-Петербургу» могла поспособствовать победа этого банка в деле против Euroclear в Арбитражном суде Москвы (иск против Euroclear российский банк подавал в сентябре 2022 года).

В августе прошлого года в Арбитражный суд Москвы также обратился МТС Банк, требующий взыскать c бельгийского Euroclear Bank порядка 3,5 млрд рублей. В итоге суд постановил, что европейский депозитарий должен выплатить МТС Банку $35,57 млн. Позднее Девятый арбитражный апелляционный суд снизил сумму присужденных МТС Банку средств с $35,57 млн до $35,56 млн. О том, выплатили ли в итоге средства банку, не сообщалось.

В ноябре Арбитражный суд Москвы по иску Росбанка взыскал с бельгийского Euroclear Bank около $58 млн и более 98 млн рублей. Речь шла об убытках в размере замороженного ответчиком дохода по ценным бумагам, принадлежащим истцу и находящимся в депозитарии Euroclear Bank. Неизвестно, были ли выплачены Росбанку эти средства.

Читайте также:

«Сберу» повезло, а ВТБ — нет

Что будет с США после конфискации российских активов: объясняем подробно

ЕС передумал конфисковывать активы РФ? Чего боится Запад