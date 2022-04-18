«Известия»: запасов электроники в магазинах России хватит до лета

Газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к ретейлерам, сообщила, что запасов электроники и бытовой техники в России хватит до лета. Прогноз оправдается, если в стране не возникнет ажиотажного спроса на технику и если завезут заказанные ещё зимой партии товара.

Некоторые эксперты допускают , что резервы закончатся к сентябрю. Однако, точно предсказать, когда закончатся запасы гаджетов на прилавках магазинов сложно, так как всё зависит от спроса. Рост цен и ажиотаж в феврале — марте могут повлиять на продажи техники в мае.

Новых отгрузок в Россию пока нет. Избежать дефицита компьютерной техники во второй половине года можно будет, если заработает механизм параллельного импорта. В этом случае партии товаров могут поступать из Турции, Казахстана, Узбекистана.

Минпромторг на запрос издания сообщил, что отслеживает ситуацию в торговых сетях. На 13 апреля сформированы достаточные запасы холодильников, стиральных машин, электрочайников, телевизоров, стационарных компьютеров, микроволновок, а также газовых и электроплит.

Ранее финансовый аналитик Виталий Кулагин спрогнозировал, что цены на ряд товаров стабилизируются в ближайшее время. По его мнению, в первую очередь снизятся цены на товары из Китая.