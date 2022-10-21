«Известия» сообщили о пропаже из аптек популярных антибиотиков «Известия»: в аптеках стало трудно найти антибиотики широкого спектра действия

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«Известия» сообщили о дефиците антибиотика широкого спектра действия амоксиклава и похожих на него по действию препаратов — аугментина, экоклава, панклава. Представители отрасли сообщают об отсутствии этих препаратов у поставщиков.

Эксперты считают, что дефицит лекарств вызван возросшим спросом как со стороны мобилизованных, которые скупают препараты для формирования аптечек, так и сезонным ростом. Издание провело собственное исследование, по итогам которого дефицит антибиотиков подтвердился в ряде аптечных сетей.

Возросший спрос на препараты газете подтвердили в компании «Сандоз», которая осуществляет поставку амоксиклава в Россию. Согласно ответу представителя компании, в условиях возросшего спроса «некоторые лекарственные формы и дозировки препарата поставляются в объемах, которые не позволяют обеспечить возросшую потребность».

Росздравнадзор, в свою очередь, отрицает дефицит указанных препаратов на рынке лекарств. По данным ведомства, в обращении сейчас находятся более 13 млн упаковок с действующим веществом амоксициллин + клавулановая кислота. Жалоб на отсутствие антибиотиков в аптеках в Росздравнадзор не поступало.

Ранее в Росздравнадзоре заявили об отсутствии в стране дефицита препарата «Феназепам». В ведомстве отметили, что лекарство есть в количестве 80 тысяч упаковок, которых хватит не менее чем на пять месяцев, при этом его запасы пополняются.