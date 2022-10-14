В Росздравнадзоре опровергли сообщения о дефиците «Феназепама» Росздравнадзор сообщил о 80 тысячах упаковок «Феназепама» в аптеках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Росздравнадзоре заявили об отсутствии в стране дефицита препарата «Феназепам», передает РИА Новости. В ведомстве отметили, что лекарство есть в количестве 80 тысяч упаковок, которых хватит не менее чем на пять месяцев, при этом его запасы пополняются.

С начала года в России произведено 445 тысяч упаковок препарата. Таким образом, препарат доступен, его дефицита нет, — сообщили в ведомстве.

В Росздравнадзоре уточнили, что исходя из данных системы маркировки лекарств, сегодня в аптечных сетях, в медучреждениях и на складах дистрибьюторов в России находятся более 440 тысяч упаковок «Феназепама», из них 80 тысяч — в аптеках.

«Феназепам» — препарат для лечения невротических и психопатических заболеваний, эпилептических статусов, припадков, а также височной и миоклонической эпилепсии. Его основным производителем является «Валента Фармацевтика». По данным Росздравнадзора, в последний раз компания выпускала «Феназепам» в оборот в июне 2022 года.

Ранее РБК со ссылкой на представителей фармацевтического рынка сообщил, что в России в десятки раз упали продажи «Феназепама». Снижение розничных продаж в 40 раз объясняется ужесточением правил, введенных в марте прошлого года. Отмечается, что цены на препарат в тех аптеках, где он есть, значительно выросли.

Позднее Росздравнадзор поручил территориальному органу по Москве и Подмосковью провести проверку аптек, где препарат «Феназепам» продается по завышенной цене. Там напомнили, что в сентябре препарат был внесен в перечень жизненно необходимых с предельной отпускной ценой в 92,26 рубля, тогда как сейчас его стоимость достигает 532 рублей.