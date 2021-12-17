«Известия»: миллион семей может остаться без жилья из-за сноса самостроев

Порядка миллиона семей могут остаться без жилья из-за проживания в домах-самостроях. Согласно данным Всероссийского центра национальной строительной политики, сносу подлежат более 40 тысяч многоэтажек, сообщают «Известия».

Статус самовольной постройки имеют десять миллионов квадратных метров жилья. Больше всего таких домов в Краснодарском крае, Крыму и Дагестане. Самостроями заинтересовались в рамках борьбы с экономическими преступлениями.

Сегодня не менее 10 млн кв. м жилья в России имеют статус самовольной постройки — более 1 млн семей находятся «в подвешенном состоянии» и могут в любой момент лишиться квартир, купленных в таких домах, — приводит издание пояснение ВЦНСП.

Такие дома строятся по одной схеме: власти региона получают от застройщика порядка 10% от стоимости возведённого дома и не обращают на него внимания. Незаконным такое жильё признаётся крайне редко, только в случае нарушения договорённости с застройщиком.

Такая ситуация произошла в Геленджике. Там в 440-квартирном доме люди остались без жилья, несмотря на то, что уже были прописаны в доме. Компенсаций при сносе такого здания действующий закон не предусматривает.

Ранее в Сочи временно запретили строительство многоквартирных домов. Эта мера должна помочь упорядочить ситуацию с хаотичной застройкой города.