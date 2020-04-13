Мировые цены на нефть сдержанно отреагировали на решение стран-экспортёров сократить добычу нефти. После небольшого роста котировки даже ушли в минус. Эксперты отмечают, что игроков рынка не впечатлили объёмы сделки, которые в последний момент ещё и срезали из-за неуступчивой Мексики. Кроме того, крупнейшие добывающие страны вне ОПЕК+ отделались неофициальным участием, без каких-либо конкретных обязательств. Куда дальше двинутся сырьевые цены, — в материале NEWS.ru.

Стоимость нефти эталонной марки Brent на открытии торгов выросла более чем на 4%, поднявшись выше $33 за баррель, на фоне утверждённого накануне решения ОПЕК+ сократить добычу сырья. Однако надолго положительного запала не хватило, и спустя несколько часов котировки не только вернулись в исходную точку, но даже ушли в минус, на время опускаясь ниже $31.

Первоначальный рост стал эмоциональной реакцией, отыгрывающей последние позитивные новости, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его мнению, рынок могла вдохновить информация о том, что Саудовская Аравия готова снизить производство дополнительно ещё на 2 млн баррелей в сутки.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Последовавшее затем снижение цен, по словам эксперта, объясняется не совсем понятным форматом сделки.

Страны ОПЕК+ договорились сократить 9,7 млн баррелей в сутки. При этом, в ходе обсуждения с другими государствами упоминалось, что итоговое снижение производства может достигать почти 20 млн баррелей. Но негативный момент здесь в том, что порядка 50% этого объёма предполагается сокращать без каких-либо жёстких обязательств со стороны экспортёров. Никаких квот страны за пределами ОПЕК+ на себя не приняли. В итоге рассчитывать прочно на эти объёмы рынок не может, что разочаровывает часть инвесторов. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер» главный аналитик «БКС Премьер»

Объёмы сделки оказались несколько меньше того, на что надеялся рынок, соглашается аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов.

Реально на данный момент мы имеем обещанное сокращение на 9,7 млн баррелей в сутки плюс ещё 3,7 или, возможно, 5 млн. У игроков рынка это вызвало небольшое разочарование. Но в будущем сделка позволит сдержать падение цен на нефть, и, если кризис не ухудшится, то $25 за баррель, мы скорее всего уже не увидим. Сергей Дроздов аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Накануне страны ОПЕК+ утвердили окончательно параметры соглашения о сокращении добычи нефти. В итоге на два месяца — май и июнь — производство снизят на 9,7 млн баррелей в сутки. Далее с июля и до конца года общая квота будет уменьшена до 7,7 млн, а с начала 2021-го по 30 апреля 2022-го — до 5,8 млн баррелей в сутки. Такие цифры приводятся в итоговом заявлении на сайте ОПЕК.

Страны, не входящие в ОПЕК+, тоже сократят добычу, но никаких официальных обязательств и квот они на себя не взяли. Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что государства G20 согласились снизить производство нефти на 3,7 млн баррелей в день, информировало агентство IRNA. В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что 3,7 млн обеспечат три страны — США, Бразилия и Канада.

Министр энергетики РФ Александр Новак по итогам встречи энергетической G20 заявил, что ОПЕК+, исходя из контактов с другими государствами, считает, что снижение добычи в них составит 5 млн баррелей в сутки в мае-июне.

Без обвала

Крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco объявила стоимость поставок сырья на май. Она снизила цены на нефть для Азии на $2,95-5,5 за баррель и повысила их для США — на $2,5-4,2 за баррель, для Европы всё осталось без изменений.

Между тем, один из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs полагает, что нефтяные цены продолжат падение в ближайшие недели, несмотря на заключённую сделку. Соглашение ОПЕК+ в финансовом учреждении навали «историческим, но недостаточным», сообщил Reuters.

Специалисты банка полагают, что существует даже риск снижения котировок до $20 за баррель Brent. По их оценке, добровольное сокращение добычи будет недостаточным, чтобы уравновесить вызванное эпидемией коронавируса падение спроса в апреле-мае на 19 млн баррелей в сутки.

Тем временем, другой крупнейший банк Morgan Stanley повысил свой прогноз стоимости нефти, но только в третьем квартале этого года. Финансовая организация ожидает, что баррель марки Brent подорожает до $30, по сравнению с прежним прогнозом в $25.

NEWS.ru

В условиях сделки цены могут снижаться, но уже не будут стремительно обваливаться вниз, считает Сергей Дроздов.

На ближайшее время, апрель-май, стоимость сырья будет находиться в диапазоне $28-$36 за баррель. Далее все будут ждать перезапуска крупнейших экономик. Как только появятся первые признаки того, что открываются Европа и США, нефть пойдёт в рост. Плюс Китай всегда пользуется моментом, когда цены низкие, и стремится покупать сырьё. Думаю, он продолжит закупки и сейчас, — отмечает аналитик.

Он полагает, что по мере того, как начнётся восстановление мировой экономики, нефтяные котировки двинутся вверх к $39-$41 за баррель. Скорее всего, это будет во втором полугодии, предполагает эксперт.

Сейчас рынки надеются, что в ближайшие месяцы некоторые страны будут наращивать покупки в госрезервы, чтобы дополнительно поддержать цены. Восстановление баланса спроса и предложения в будущем будет затрудняться экстремально высоким уровнем запасов, которые обещают дополнительно вырасти в ближайшие недели. Все эти факторы будут тормозить восстановление котировок. На удаление излишков сырья могут уйти годы, этим обусловлен столь длинный срок сделки — два года. Алексей Кириенко управляющий партнёр EXANTE управляющий партнёр EXANTE

По его словам, в апреле-мае, равно как и до конца года, нефтяные котировки должны колебаться в диапазоне $30-40 за баррель Brent. Дальнейшая динамика зависит от того, насколько быстро будут смягчаться условия карантина. Нынешнее состояние отнимает 30-40% мирового потребления, но чем дольше страны остаются закрытыми, тем разрушительнее будет воздействие на экономику, предупреждает экономист.

В поисках баланса

Российские власти полагают, что сделка ОПЕК+ помогла избежать возможного хаоса на нефтяном рынке и способствовала поддержанию более-менее стабильной ценовой динамики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ПРАЙМ, сам факт договорённости ОПЕК+ подтверждает, что нефтедобывающие страны могут достигать консенсуса и взаимопонимания.

Возвращение сделки ОПЕК+ прибавило стабильности в настроения инвесторов, соглашается Антон Покатович.

Координация между добывающими странами снимает страх того, что экспортёры вступят в масштабное ценовое противостояние. Плюс это влияет на фундаментальный баланс. Без сделки через два месяца заполнились бы все мощности для коммерческого хранения нефти и почти все стратегические хранилища. Сейчас сделка даёт рынку возможность решить проблему затоваривания, — отметил эксперт.

По его словам, если во втором полугодии удастся пройти пик вируса и начнётся восстановление мировой экономики и спроса на нефть, соглашение ОПЕК+ позволит избежать возможного переполнения всех хранилищ. Но если положительные процессы в глобальной экономике будут отложены, то не поможет и сокращение добычи.

Пока же многие прогнозы сокращения спроса превосходят параметры сделки ОПЕК+. К примеру, в норвежской консалтинговой компании Rystad Energy полагают, что ограничения на перемещение граждан приведут к крупнейшему падению спроса на нефть в апреле — 23 млн баррелей в сутки.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Антон Покатович полагает, что снижение спроса в конце мая-начале июня может составить 25 млн баррелей в сутки и более.

Профицит на рынке будет оставаться в любом случае, и для его ликвидации потребуется достаточно много времени — от четырёх до восьми месяцев. Всё это время на цены будет давить фундаментальный дисбаланс рынка, поэтому котировкам станет сложно уйти далеко от уровня вблизи $30 за баррель. Потенциал роста цен за счёт нового соглашения ОПЕК+ ограничивается $36-38 за баррель. Более существенное подорожание мы сможем наблюдать лишь в конце третьего квартала, — отмечает аналитик.

Выводы о восстановлении баланса спроса и предложения можно будет сделать лишь в мае-июне, считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Если спрос на нефть сократится на 18-20 млн баррелей в сутки, рынок будет сбалансирован. Но если падение спроса окажется более сильным — на 25-35 млн, тогда в июне придётся пересматривать условия сделки и сокращать добычу ещё больше. Наталья Мильчакова заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари»

Она прогнозирует, что до конца апреля цены на нефть будут находиться в коридоре $30-35 за баррель, а в мае — в диапазоне $35-40 за баррель, если только не продолжится обвальное падение спроса.

Рублёвый штиль

Спокойствие на нефтяном рынке может способствовать стабилизации рубля, курс которого ещё в конце марта находился в районе 80 за доллар. С того момента, не без помощи сырьевых котировок, российская валюта подорожала более чем на 6 рублей. В настоящее время на торгах Мосбиржи нацвалюта торгуется в диапазоне 73-74 рубля за доллар.

Курс рубля также зависит от притока или оттока денег нерезидентов. В прошедшие две недели наблюдался небольшой приток на фондовый рынок, но в основном это были хеджфонды, которые как быстро приходят, так быстро и уходят, — отмечает Сергей Дроздов.

Эксперт считает, что выше 75 рублей цена доллара в ближайшее время не поднимется. А нижней границей для этой пары станут 72 рубля.

При стоимости нефти $30-35 за баррель российская валюта будет находиться в диапазоне 72-75 рублей за доллар, соглашается Антон Покатович. Однако если будут зафиксированы новые волны снижения уже не на нефтяном, а на других рынках, рубль может ослабнуть до 76-78 за доллар.

Сложно поверить, что даже со сделкой ОПЕК+ на рынок придут стабильность цен и тишина, сомневается Алексей Кириенко.