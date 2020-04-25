Ирак, Анголу и Нигерию назвали наиболее уязвимыми на фоне обвала нефти

https://static.news.ru/photo/0674d7c6-87a5-11ea-8f9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: hutchison/Global Look Press

Нигерия, Ангола и Ирак понесут главные убытки внутри Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) из-за обвала котировок на мировом рынке. У этих государств нет крупных производственных мощностей и долгосрочных надёжных соглашений на поставку сырья.

Кризис в отрасли может вынудить часть предприятий закрыться из-за сложностей в реализации энергоносителей, пишет газета This Day. Стоимость добычи чёрного золота в дельте реки Нигер обходится в $25–30 за баррель. Лучший сорт углеводородов Нигерии — Bonny Light — торгуется на уровне $12–13 за бочку. Страна стала крупнейшим производителем нефти в Африке и 13-й в мире.

ОПЕК+ 12 апреля 2020 года договорилась о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мелкие российские нефтяные предприятия рискуют лишиться возможности продавать сырьё. Руководители некоторых из них признаются, что уже готовятся сжигать топливо из-за ненужности покупателям.

Углеводороды резко подешевели 9 марта 2020 года после отказа РФ продлить соглашение с ОПЕК. Саудовская Аравия ответила на кремлёвский демарш демпингом и рекордным наращиванием добычи, обрушив мировые цены.