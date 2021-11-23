Инфляция достигнет 8% к концу года в России

Инфляция в России к концу года составит 8,04%. Такой консенсус-прогноз дают «Известия» на базе опроса аналитиков ведущих финансовых организаций и институтов. При этом самым оптимистичным вариантом стал показатель в 7,64%.

Главными факторами усиления инфляции станут увеличение стоимости сырья и продовольствия, а также слабый рубль на фоне обострения геополитической ситуации, — заявили аналитики.

Самый пессимистичный прогноз озвучили специалисты НКР, Газпромбанка и РСХБ. По их оценкам, инфляция к концу 2021 года составит 8,2–8,3%.

Ранее российский футболист Александр Васютин, который является вратарём «Зенита», но выступает за шведский «Юргорден» на правах аренды, сообщил, что цены на продукты в скандинавских странах его просто шокировали.

Сначала он побывал в Финляндии и назвал стоимость местных продуктов невообразимой, а потом оказался в Норвегии — и там его ждал ещё больший шок. За пакет продуктов уже приходилось отдавать €50 (около 3,5 тысячи рублей). Он отметил, что во время выступлений в Норвегии часто ездил за продуктами в Швецию, где они в два раза дешевле.