Индекс Московской Биржи на открытии торгов вырос на 0,8%

https://static.news.ru/photo/a43bd7ca-8ab6-11ea-b49b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В четверг, 30 апреля, на открытии торгов индекс Московской Биржи прдемонстировал рост на 0,8%. Индекс РТС, в свою очередь, повысился на 1,2%.

По состоянию на 10:00 мск индекс МосБиржи достиг отметки в 2683,86 пункта. Показатели РТС в аналогичное время дошли до 1157,93 пункта.

Спустя 12 минут индекс МосБиржи прибавил ещё. Показатели продемонстрировали рост на 1,4%, до 2700,97 пункта. Такие данные были зафиксированы впервые с 9 апреля. Индекс РТС в это время вырос на 2%, до отметки в 1167,61 пункта.

Как ранее писал NEWS.ru, российский рынок акций 29 апреля открылся ростом биржевых индексов. Индексы МосБиржи и РТС прибавили по 0,7%.