Импортный алкоголь в России попадёт под маркировку

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Министерство финансов предлагает запустить в России эксперимент по маркировке импортного алкоголя. Соответствующее заявление сделал замминистра финансов Алексей Сазанов, передаёт ТАСС.

Предлагаем запустить совместно с ФТС России эксперимент по маркировке импортного алкоголя на территории России, — произнес он в ходе итогового заседания коллегии Росалкогольрегулирования.

Ранее Минфин подготовил упрощённые правила изготовления, приобретения и уничтожения федеральных специальных марок для алкогольной продукции. Согласно нововведениям, для получения марок на алкогольную продукцию потребуется лишь предоставления заявления.

Напомним, оборот спиртного без специальных или акцизных марок в России запрещён. Это требование не распространяется на пиво и пивные напитки.