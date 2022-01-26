Игрища с солдатами: экономист Потапенко о причинах падения доходов россиян

Реально располагаемые доходы россиян продолжат падать, учитывая «внешнюю риторику» и расходы на «игрища с солдатиками», заявил NEWS.ru экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко. Эксперт заявил, что в данной ситуации не стоит обращать внимания на политическую подоплёку происходящего, а задать вопрос — «Откуда бабки?».

Собеседник подчеркнул, что расходы на армейские манёвры «выльется в увеличение стоимости товаров и услуг по всей РФ, возрастёт налоговая нагрузка».

Если мы говорим о доходах, а не о том, что делает власть, то реально располагаемые доходы продолжат падать, учитывая внешнюю риторику. Назовём всё своими именами: сколько миллиардов ушло на перелёты военных ОДКБ [в Казахстан] на российских самолётах? Сейчас мы войска погнали на границу с Украиной, я сейчас не обсуждаю политическую подоплёку. Хоть вы там на уши вставайте. Бабки откуда, ребята? Эти самые примитивные вопросы должны были задать налогоплательщики, если бы у нас был класс налогоплательщиков, — рассказал Потапенко.

Бизнесмен отметил, что негативные тенденции наблюдаются по всей планете. По его словам, мир «перегрет необеспеченными деньгами», в чём отчасти виновата пандемия COVID-19. Эксперт считает, что руководители разных стран провалил инфекционную подготовку как таковую, а когда появилась «болячка» — COVID-19 — пришлось срочно заняться медициной и инвестировать в неё.

Деньги откуда? В медицину вкачали кучу бабла. Откуда его взяли? Оно ничем не обеспечено. Внешний долг Канады поднялся в 18 раз. Задница в том, что Великая депрессия была только в США, а сейчас пузырь надут везде. Россия — маленькая региональная держава с таким де пузырём, вместо того, чтобы прилечь лет на 8-10, лезет в авантюры, — рассказал Потапенко.

Накануне доктор экономических наук, профессор МГУ Андрей Колганов заявил NEWS.ru, что деньги лучше всего хранить на банковских депозитах и в облигациях федерального займа, поскольку иные инструменты — инвестиционные и, стало быть, связаны с риском. Он добавил, что часть сбережений можно хранить в валюте, если позволяет семейный бюджет.

Ранее Колганов дал прогноз на 2022 год, в котором он не увидел никаких катастрофических событий в сфере экономики. Он спрогнозировал «медленное развитие» экономики и нескорый рост доходов населения, если он вообще будет. По его словам, темпы роста цен существенно не увеличатся, дальнейшего увеличения ключевых ставок не будет.