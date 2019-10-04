https://static.news.ru/photo/3fb4f2b4-e764-11e9-99ac-fa163e074e61_660.jpg Марат Хуснуллин Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Большая кольцевая линия столичного метрополитена будет достроена в 2022 году, а на следующий год БКЛ уже запустят полностью. Этой информацией с журналистами поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в настоящее время на БКЛ уже завершены работы на 75 процентах тоннелей.

Каждый участок, на котором расположится платформа, освободили от обременений и старых инженерных конструкций.

У нас есть уверенность, что основные работы на Большом кольце мы завершим уже в 2022 году, а в 2023 году полностью его запустим, — цитирует Хуснуллина «Интерфакс».

Ранее, как писал News.ru, заммэра по вопросам строительства рассказал, что строящиеся в настоящий момент Северо-Западная, Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды, а также Южная рокада будут интегрированы в единую сеть московской агломерации.