Худо-бедно: когда доходы россиян вернутся на докризисный уровень

Падение реальных располагаемых доходов россиян в 2020 году составит 5,9%, такой прогноз NEWS.ru дали в Институте социально-экономических проблем народонаселения РАН. Ранее была представлена оценка экономистов, согласно которой денежные доходы вернутся на уровень, предшествующий пандемии COVID-19, не раньше, чем через два года. При этом темпы восстановления будут зависеть не только от динамики заболеваний, но и от мер поддержки государства, отмечают эксперты. Если власти ничего не будут делать, рассчитывать на скорое возвращение доходов населения не приходится.

Восстановление реальных располагаемых денежных доходов россиян будет происходить медленнее, чем их падение во время пандемии. По итогам 2020 года они могут уменьшиться на 5%, а в следующем году увеличатся максимум на 2%, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

Схожие темпы восстановления прогнозируют и в Центре развития НИУ ВШЭ. Там полагают, что реальные располагаемые доходы россиян в текущем году снизятся на 4,1%. В 2021-м они вырастут на 2,2%, а в 2022 году — на 1,9%, сообщает РБК.

Официальные прогнозы более оптимистичны. В Минэкономразвития ожидают, что последствия коронакризиса для населения будут устранены за один год — в 2020 году реальные доходы упадут на 3% и ровно на столько же вырастут в 2021-м. В 2022 и 2023 годах предполагается рост на 2,4% и 2,5% соответственно.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лаборатория проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН даёт свою оценку снижения реальных денежных доходов населения в 2020 году. По её расчётам, те упадут на 5,9% к уровню 2019-го, сообщил NEWS.ru заведующий лабораторией Вячеслав Бобков.

В 2019 году среднедушевой денежный доход россиянина позволял купить набор товаров и услуг, составляющих 3,24 прожиточных минимума. В 2020-м покупательная способность снизится до 3,07 прожиточного минимума. Это на одного человека в среднем по стране. При этом нужно понимать, что неравенство большое, и большая часть населения не имеет этих трёх минимумов. Вячеслав Бобков заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН

По отношению к 2013-му, когда покупательная способность денежных доходов в России имела самое большое значение, падение составит порядка 12–13%, сообщил эксперт.

В следующем году лучшим результатом может быть сохранение доходов россиян на уровне 2020 года, полагает специалист. Он поясняет, что экономическая активность упала в условиях пандемии, и при этом конца COVID-19 пока не видно — возможно, в первой половине следующего года нас продолжит лихорадить. Вряд ли за следующий год сильно возрастёт экономическая активность, плюс сокращены расходы бюджета и довольно сложная ситуация в регионах, отмечает экономист.

Падение реальных доходов населения может продолжиться и в 2021 году, полагает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

Безусловно, реальные располагаемые доходы населения по итогам 2020-го будут заметно ниже предыдущего года, примерно на 4–6%. В следующем году данное снижение, к сожалению, продолжится. При этом оно может быть меньшего масштаба — на уровне 2–3%. Екатерина Новикова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова

Экономят на питании

Реальные располагаемые денежные доходы населения снижались в период с 2014 по 2017 год. В 2018-м был почти незаметный рост на 0,1%, а в 2019 году — на 1%. К концу III квартала 2020-го реальные располагаемые доходы были на 11% ниже, чем в 2013-м.

Руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов считает, что реальные доходы населения по итогам текущего года снизятся на 3–3,5%, а в следующем их рост окажется в пределах 1,5%. При этом он не исключает, что итоговый показатель будет выше за счёт выплат населению перед выборами в Госдуму в 2021 году. В любом случае, по его оценкам, падение 2020 года будет восстановлено только к концу 2022-го.

Пока же население пытается пережить этот непростой год. По данным Росстата, с января по сентябрь 2020-го реальные располагаемые доходы населения сократились на 4,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самое большое падение — 8,4% в годовом выражении — было зафиксировано во II квартале, на который пришлись первая волна COVID-19 и режим самоизоляции населения.

В первую очередь последствия пандемии коснулись работников сферы строительства, финансово-консультационной деятельности, сферы услуг, в том числе работников ресторанов, кинотеатров, фитнес-клубов. В выигрыше оказались представители больших сетей продуктовых магазинов, специалисты информационных технологий, логисты и курьеры, — отмечает Екатерина Новикова.

В остальных отраслях также наблюдались увольнения рабочего персонала, что не могло не сказаться на общем уровне потребительской активности населения, отмечает специалист. Уровень жизни по стране, по её словам, будет восстанавливаться довольно медленно. Пандемия пока не закончилась, существуют опасения и третьей волны — вместе это оказывает дополнительное давление на компании при принятии решений по найму новых сотрудников.

С падением реальных доходов населения снижается уровень потребления материальных благ и услуг, отмечает Вячеслав Бобков.

Основная масса людей экономит на питании — покупают более дешёвые и менее качественные продукты. Экономят на одежде, на отдыхе, на здоровье — лечение и профилактика. При этом есть расходы, на которых нельзя сэкономить, ребёнка в любом случае надо учить и одевать, — пояснил эксперт.

По его словам, в период пандемии траты домохозяйств выросли, потому что люди стали нести расходы, связанные с обеспечением собственной занятости в условиях дистанционной работы. Те люди, которые в офисе работали на компьютерах работодателя, перешли дома на свои. Пришлось тратить дополнительные деньги на электроэнергию и Интернет, пояснил специалист.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тройное пособие

В первую волну COVID-19 российские власти приняли ряд мер поддержки бизнеса и населения, включая выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей. Их стоит перечислять и в 2021 году, считает Вячеслав Бобков. По его словам, дальнейшая динамика доходов россиян будет во многом зависеть от того, какую политику поддержки населения выберет правительство.

Нужно использовать по меньшей мере две формы поддержки. Во-первых, это адресная социальная помощь малоимущим семьям, которая поднимет их доход до гарантированного минимального уровня. Нужно подтягивать душевой доход семьи с детьми как минимум до регионального прожиточного минимума. В регионах-донорах такое вполне возможно, — уверен эксперт.

Вторая форма поддержки — безусловный базовый доход, отмечает специалист. По его словам, эти две меры позволили бы даже немного повысить реальные денежные доходы россиян в следующем году.

Весной 2020-го правительство также увеличило минимальный размер пособия по безработице в три раза, до 4,5 тысячи рублей. Максимальный размер вырос до одного МРОТ — 12 130 рублей. Россияне позитивно оценили эту меру. Количество получателей пособий по безработице выросло в пять раз в 2020-м по сравнению с прошлым годом, сообщил директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов. Впрочем, по его словам, их число стало понемногу уменьшаться, сообщает РИА Новости.

Если безработным платить не один прожиточный минимум, а три в расчёте на многодетную семью, на это потребуется 3 трлн рублей, сообщил Вячеслав Бобков. При этом расчёты на специальной модели показывают, что уже на следующий год эта сумма вернётся через налоги, дополнительные доходы бюджета. Поддержка даст мультипликативный эффект, пояснил эксперт.