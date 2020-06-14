Несмотря на падение рынков и обвал курса рубля, пандемия коронавируса дала возможность приумножить свои накопления не только спекулянтам, но и осторожным инвесторам. Как подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (отчёт есть в распоряжении редакции NEWS.ru), вложения в консервативные инструменты, такие как гособлигации и золото, с начала марта позволили получить рублёвый доход в 6,4% и 10,8% соответственно. А покупка российских акций в момент обвала котировок позволила заработать свыше 33%.

Аналитиками были рассмотрены две модели инвестирования. Согласно первой, неспекулятивной, инвестор приобретает актив за рубли 1 марта и держит его до настоящего времени, по итогам периода фиксируется рублёвая доходность. При стратегии «купи и держи» тремя самыми доходными инвестинструментами стали биткоин, золото и американские акции.

Во второй модели датой покупки актива является момент максимального снижения его стоимости в период пандемии. Стратегия «нащупать дно» принесла наибольший выигрыш инвесторам, угадавшим с правильным моментом покупки криптовалюты, отечественных и американских акций.

Вопросы инвестирования личных накоплений становятся всё более актуальными для россиян. При этом мы говорим не только о людях с большими финансовыми накоплениями, но и о тех, кто старается периодически откладывать небольшую часть заработка. Приток людей на фондовый рынок будет возрастать, поскольку ставки вкладов снижаются, в то время как различные биржевые инструменты позволяют увеличивать накопления более существенно. При этом инвестор может минимизировать риски, например, выбрав идентичные по надёжности банковским вкладам государственные облигации. Елена Трубникова президент международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza президент международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza

Благодаря развитию электронных сервисов, по её мнению, фондовый рынок стал максимально доступным для россиян. Однако к такой свободе выбора инвестинструментов нужно подходить осторожно. Ведь даже осознавая опасность инвестирования в какой-то волатильный актив, человек может сознательно пойти на этот риск — ведь холодная логика может не устоять перед азартом.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Купи и держи

Самый консервативный финансовый инструмент — банковские депозиты — при фиксации рыночной ставки по состоянию на начало марта принёс вкладчикам по прошествии трёх месяцев прибыль около 1,5%, оказавшись примерно на уровне накопленной за этот период инфляции. Хотя на более длительном горизонте ставки по депозитам, безусловно, позволяют обгонять рост потребительских цен.

Одними из самых популярных антикризисных активов у россиян являются доллары и евро. Приобретя американскую и европейскую валюту в начале марта, к настоящему моменту можно было получить рублёвую прибыль в 3,3% и 6,5% соответственно — за последнее время рубль во многом отыграл весеннее падение. Те инвесторы, которые купили валюту в начале марта и продали её 19 марта, в момент пикового обвала рубля (тогда цена доллара приближалась к 82 рубям, а евро — к 90), смогли заработать на продаже американской валюты почти 23% и 22% — на европейской.

Долларовые вклады принесли около 3,6% в рублях, вклады в евро — 6,6%, но исключительно за счёт роста курса валют (ставки по вкладам в долларах и евро на начало марта не дотягивали и до процента, а впоследствии начали дополнительно снижаться).

Традиционным защитным активом в кризис считается золото — в отличие от денег центральные банки стран не могут его «напечатать». Приобретать физическое золото частному инвестору невыгодно — покупателю придётся платить НДС, кроме того, драгоценный металл нужно где-то хранить. Поэтому для желающих инвестировать в драгметаллы существуют альтернативные варианты. Например, российские банки активно предлагают клиентам рублёвые обезличенные металлические счета (ОМС), привязанные к котировкам физического металла. Однако заработок на ОМС существенно снижается из-за разницы выставляемых банками курсов покупки и продажи. Поэтому доходность золотых ОМС с начала марта по сегодняшний день в рублях составила около 1%.

Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Нащупать дно

Покупка российских акций в начале марта принесла по итогам трёх с лишним месяцев немногим более 1,8% — и это с учётом дивидендов. Но для инвестировавших накануне кризиса это неплохая новость, означающая, что мартовский провал был преодолён, однако биржевые индексы пока не восстановились до уровня начала года. Праздновать победу могут те инвесторы, кто приобрёл российские бумаги 19 марта по минимальной стоимости, когда развал сделки ОПЕК+ и нарастающий кризис обрушили рынок. К текущему моменту они заработали более 33%.

Владельцы государственных облигаций за карантин получили 6,4% дохода с учётом купонных выплат, а купившие ОФЗ в марте с дисконтом смогли получить 16,2% рублёвой доходности. Корпоративные долговые обязательства российских компаний принесли инвесторам 3,4% за три месяца и около 8,1% — тем, кто выбрал удачный момент для покупки. Вложения в американские акции принесли в рублях 10,3%, а при спекулятивной покупке по минимальной стоимости — 23,9%.

Особняком от других инвестиционных инструментов в рейтинге стоит биткоин. Криптовалюты, оборот которых российские законодатели могут в скором времени ограничить, являются самыми волатильными и непредсказуемыми активами. Для готовых к риску инвесторов в биткоины период пандемии оказался удачным — монеты, приобретённые в начале марта, принесли своим обладателям на текущий момент около 14% рублёвого дохода. А те, кто купил криптовалюту 16 марта, по минимальной за период карантина цене, смогли заработать 74%.

Выбор инвестинструмента зависит как от ситуации на рынке, так и от целей и горизонта инвестирования. Например, в представленном рейтинге одним из лучших вложений оказалось золото. Но здесь стоит учитывать, что золото является прежде всего инструментом сохранения, а не приумножения сбережений, причём инвестиции в драгметалл желательно планировать на долгосрочную перспективу, говорят знатоки.

Текущий кризис спровоцировал значительный приток на биржу частных инвесторов, желающих заработать на скачках стоимости активов и ищущих альтернативу ставшим не столь доходными банковским депозитам. Впрочем, количество розничных инвесторов в России до сих пор незначительно — число клиентов на брокерском обслуживании превысило 5 млн, при этом лишь каждый шестой проявляет активность и совершает сделки. Для сравнения, в США на фондовом рынке торгует более половины населения, — отметила Елена Трубникова.

Коронавирусная доходность

Кризис ещё раз подчеркнул, насколько важны два момента: диверсификация портфеля и наличие подушки безопасности, рассуждает эксперт Национального центра финансовой грамотности Анна Карпычева.

Вопросы инвестирования личных накоплений становятся всё более актуальными для россиян. При этом мы говорим не только о людях с большими финансовыми накоплениями, но и о тех, кто старается периодически откладывать небольшую часть заработка. Приток людей на фондовый рынок будет возрастать, поскольку ставки вкладов снижаются, в то время как различные биржевые инструменты позволяют увеличивать накопления более существенно. При этом инвестор может минимизировать риски, например, выбрав идентичные банковским вкладам по надёжности государственные облигации. Анна Карпычева эксперт Национального центра финансовой грамотности и консультант по финансовой грамотности проекта Минфина вашифинансы.рф эксперт Национального центра финансовой грамотности и консультант по финансовой грамотности проекта Минфина вашифинансы.рф

В то же время, отмечает она, финансовый резерв позволяет воспользоваться временной просадкой интересных для вложений акций и докупить активы по привлекательной цене.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По её словам, на долларах и евро смогли заработать те участники рынка, которые удачно купили валюту на росте курса. Но эта спекулятивная схема «купи-продай» относится к высокорисковым вложениям с непредсказуемым результатом. Для долгосрочных инвесторов рекомендуется всегда держать часть портфеля в иностранной валюте и докупать её постепенно.

Между тем, поясняет эксперт, нащупать дно крайне сложно. Никто не может точно предсказать, когда закончится падение рынка и начнётся рост. При долгосрочных вложениях, как правило, предпочтительнее докупать активы в соответствии со своей инвестиционной стратегией по методу усреднения. Это касается и ценных бумаг, и валюты.

Скорее спекуляция

Покупка-продажа активов на горизонте 3-4 месяца — это всё-таки спекуляция, а не осторожные инвестиции, указывает эксперт Национального центра финансовой грамотности и специалист рынка инвестиций и страхования Виталий Вербицкий. Поэтому FinExpertiza в своём исследовании по факту рассматривает две спекулятивные стратегии инвестирования, несмотря на попытку противопоставить «модели» друг другу, отмечает специалист.

Начинающему частному инвестору важно понимать, что инвестиционный портфель составляется не только под конкретные цели и горизонт инвестирования, но и с учётом степени принятия риска самим инвестором. Ведь кто-то чувствует себя спокойно при временном падении стоимости активов на 20–30%, а кому-то становится плохо от потери 1%. Но и это не всё. Виталий Вербицкий эксперт Национального центра финансовой грамотности и специалист рынка инвестиций и страхования эксперт Национального центра финансовой грамотности и специалист рынка инвестиций и страхования

Представьте ситуацию, продолжает Виталий Вербицкий. Человек планирует выход на пенсию или уже пенсионер. Может, он молод, в семье скоро пополнение, и он останется единственным кормильцем на ближайшие 2-3 года. Может, у него уже большая семья, а родители на иждивении и почти нет сбережений. В таких ситуациях об инвестициях в волатильные российские акции или криптовалюту на короткий срок и речи быть не может — риски должны быть минимальны.