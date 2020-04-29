ГТС Украины: санкции США повлияли на переговоры «Газпрома» и Украины

https://static.news.ru/photo/18f6e720-b3ef-11e9-ba65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что на заключение нового пятилетнего договора на транзит газа с «Газпромом» повлияли многие факторы, включая санкции Соединённых Штатов.

Конечно, санкции США оказали значительное влияние на ход данных переговоров. Но не стоит забывать и о других факторах: позиции Европейской комиссии, позиции канцлера Германии (Ангелы Меркель. — NEWS.ru), новое арбитражное разбирательство «Нафтогаза» против «Газпрома» на сумму порядка $12,25 млрд, — сказал Макогон в интервью РБК.

Он также выразил уверенность в том, что репутации российского газа в Евросоюзе был бы нанесён большой ущерб в случае прекращения транзита.

По мнению Макогона, новый контракт на транзит газа является взаимовыгодным компромиссом и для России, и для Украины, и для ЕС.

Также глава ГТС подчеркнул, что «Газпром» является для Украины крупнейшим клиентом и оператор старается выполнять все прописанные в договоре обязательства.

Мы хотим перевернуть страницу и спокойно работать, руководствуясь исключительно коммерческими интересами. Сейчас у нас на операционном уровне сложились очень продуктивные взаимоотношения с коллегами из «Газпрома». Все проблемы и вопросы решаются достаточно оперативно, — подчеркнул Макогон.

Как ранее писал NEWS.ru, Польша планирует добиться ареста активов «Северного потока — 2», в случае если компания «Газпром» откажется возместить польскому концерну PGNiG $1,43 по решению Стокгольмского арбитража, заявил замминистра госактивов страны Януш Ковальский.