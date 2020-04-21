Экономика

Греф посоветовал россиянам хранить деньги в нескольких валютах

15:34, 21 апреля 2020 11
Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал гражданам России хранить сбережения в «валютной корзине».

Нужно переживать за устойчивость каждой валюты: рубля, доллара, евро или швейцарского франка. Поэтому если у вас есть сколь-нибудь значимые накопления, лучше создавать так называемую корзину валют, — сказал он в видео-интервью на Сбербанк TV.

При этом Греф отметил, что хранить деньги в рублях можно в том случае, если все расчёты также производятся в рублях.

Ранее NEWS.ru писал, что общее состояние мировой экономики и волатильность на финансовых рынках имеют большое значение для курса рубля. Национальная валюта «абсолютно естественно и стопроцентно ожидаемо» реагирует на котировки нефти, заявил шеф-аналитик «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

Стоимость нефти Brent в начале торгов 9 марта упала более чем на 30%, опустившись ниже $32 за баррель. Данный обвал стал вторым в истории после снижения 1991 года, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Поводом для нынешнего падения стал провал переговоров ОПЕК+. Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, но, несмотря на это, картель решил ввести новые меры поддержки.

Обрушение мировых котировок нефти вызвало резкое ослабление рубля на международном рынке Forex. Ситуацию ухудшает дальнейшее распространение коронавируса за пределами Китая.

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