Экономист объяснил зависимость курса рубля от нефти

https://static.news.ru/photo/846beb48-83cb-11ea-8669-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Общее состояние мировой экономики и волатильность на финансовых рынках имеют большое значение для курса рубля. Национальная валюта «абсолютно естественно и стопроцентно ожидаемо» реагирует на котировки нефти, заявил шеф-аналитик «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

Он выразил уверенность, что новое соглашение в рамках ОПЕК+ способно лишь отсрочить заполнение хранилищ нефти, однако не способно «поднять со дна» спрос на сырьё, пока почти вся мировая экономика простаивает. Именно поэтому цены сохраняют тенденцию к снижению.

В то же время на громкие новости типа «отрицательных котировок» по американской нефти WTI не стоит обращать внимания: это скорее чисто технического плана недоразумение в котировании, которое наблюдалось в последние пару часов перед окончательным истечением срока действия строго определённых майских нефтяных фьючерсов. И к реальным поставкам те «бумажные» контракты отношения не имели, — пояснил Пушкарёв NEWS.ru.

Экономист уточнил, что 21 апреля нефть торгуется уже в положительном диапазоне, хотя нефтяные контракты и обновили минимальные значения: та же Brent опускалась ниже отметки в $18 за баррель.

Всё это означает, конечно же, по-прежнему отсутствие притока денег в Россию по традиционным экспортным статьям для пополнения бюджета. Но на курс рубля на месяц-два вперёд такие разовые движения повлиять сейчас не могут: проблемы с рублём могут действительно начаться лишь если сверхнизкие нефтяные цены продержатся на таких уровнях ещё 2-3 месяца, — сказал Пушкарёв.

По его словам, в таком случае Банк России и Министерство финансов всерьёз могут задуматься, готовы ли они и дальше расходовать по $3,5 млрд в месяц на стабилизацию курса рубля, либо решат остановиться на варианте «не палить резервы» и отпустить рубль на следующую ступень ослабления.

Каких-либо готовых решений на этот счёт, равно как и наиболее вероятных прогнозов развития ситуации, пока что нет, отметил эксперт.

Он предложил мониторить не стоимость нефти, а американские индексы S&P500 и Nasdaq: чем они выше, тем легче будет экономическая ситуация для российской валюты.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Россия в рамках соглашения ОПЕК+ обязалась снизить добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки — на 23% от текущего объёма. Как писал NEWS.ru, Министерство энергетики уже договорилось с нефтяными компаниями о распределении квот на добычу нефти.