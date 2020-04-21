Греф: государство не может забрать деньги вкладчиков из банков

https://static.news.ru/photo/5468dde8-83cb-11ea-955c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о взаимодействии российских властей со вкладами в банках. По его словам, у государства нет причин забирать деньги людей.

Он отметил, что такое действие невозможно.

У государства нет никакого резона забирать деньги вкладчиков из банков. Никаких условий для этого сейчас не существует, — сказал он в эфире «Сбербанк TV».

Ранее, как писал NEWS.ru, агентство Bloomberg со ссылкой на данные Банка России сообщило, что в марте 2020 года банкоматы выдали наличные общим объёмом около триллиона рублей. Спрос возник после обращения президента Владимира Путина, в ходе которого он назвал меры по борьбе с COVID-19 в стране.