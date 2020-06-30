Гречка в России подорожала на 122%

https://static.news.ru/photo/bb959964-bab4-11ea-abb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость гречки в РФ резко выросла за неделю с 15 по 21 июня 2020 года. Крупа подорожала на 0,8%, или на 405 рублей за тонну.

В середине месяца средний ценник на 1000 килограммов продукта в РФ составил 47 475 рублей против 21 376 рублей в июне 2019-го. За год увеличение составило 122%.

Неделей ранее, с 8 по 14 июня, эксперты зафиксировали ещё более резкое падение оптовой цены на гречку — на 5475 руб. за тонну, пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследование компании «ПроЗерно».

Пик роста стоимости гречки в РФ пришёлся на март и апрель 2020-го, когда введение ограничительных мер для борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа сопровождалось небывалым спросом на ряд продуктов питания. С начала марта по середину апреля крупа «взлетела» на 35%. Также отмечалось подорожание риса (на 25%) и на пшено (на 22%).

На неделе с 15 по 21 июня цены на рис оставались стабильными — на уровне 39 тысяч рублей за тонну. Оптовая стоимость пшена снизилась на 400 рублей — до средних 23260 рублей за тонну.

Подорожание курицы на 2,5% было зафиксировано в семи субъектах РФ в период с 16 по 22 июня, в том числе в Кабардино-Балкарской Республике — на 3,8% и Пензенской области — на 3,5%. В Иркутской и Еврейской автономной областях курятина, наоборот, подешевела — на 1,9% и 1,7% соответственно.

При этом стоимость куриных яиц снизилась на 1,3%, молока — на 0,4%, сахарного песка — на 0,3%, свинины и мороженой рыбы — на 0,2%. Также подешевели сливочное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания и карамель — на 0,1%

Подорожали в указанный период чёрный чай — на 0,7%, мясные консервы и шоколадные конфеты — на 0,5%, маргарин, мясные и овощные консервы для детского питания — на 0,4%, печенье — на 0,3%, сычужные сыры, пшеничная мука, ржаной хлеб, вермишель и поваренная соль — на 0,2%.

Ранее NEWS.ru писал о том, что независимые российские аналитики пришли к выводу о снижении инфляции в мае. При этом данные официальной статистики говорят об обратном.