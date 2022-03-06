Гражданам дали совет, когда стоит продавать доллары

ВВП РФ в 2022 году может сократиться на 1,5%, а в 2023 — на 2,5%. Инфляция способна превысить 20%. Такие последствия в результате новых жёстких санкций Запада представил в интервью агентству ПРАЙМ аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Он отметил, что рубль в подобной ситуации будет слабеть и конвертировать доллары и евро пока не стоит.

Аналитик подчеркнул , что предсказать уровни, на которых доллар окажется хотя бы через полгода, сейчас предсказать невозможно.

Ведь текущий кризис отличается от всех предыдущих, поскольку его природа имеет нециклический характер. Сейчас из-за санкций мы имеем дело с масштабной структурной перестройкой всей российской экономики, — пояснил он.

Экономику страны необходимо как можно скорее адаптировать к условиям запрета SWIFT для ряда российских банков, ограничения импорта продукции технологического значения и ещё целого ряда ограничений. В этой ситуации купленные ранее доллары и евро лучше всего сохранять. Особенно это выгодно делать с учётом высоких ставок по депозитам подчеркнул Потавин.

Ранее экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов предупредил, что вкладываться в недвижимость в настоящее время не нужно, так как цены на неё могут упасть. Дальнейшее изменение стоимости квартир не удастся в достаточной мере спрогнозировать, объяснил он. Приобретать недвижимость в кредит сейчас тоже не стоит, потому что выросли ставки. Если же человек может купить квартиру сразу и не в качестве инвестиции, это допустимо.