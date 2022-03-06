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Экономика

Гражданам дали совет, когда стоит продавать доллары

Аналитик Потавин: при спаде ВВП россиянам не следует торопиться продавать доллары и евро
04:59, 07 марта 2022
Гражданам дали совет, когда стоит продавать доллары Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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ВВП РФ в 2022 году может сократиться на 1,5%, а в 2023 — на 2,5%. Инфляция способна превысить 20%. Такие последствия в результате новых жёстких санкций Запада представил в интервью агентству ПРАЙМ аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Он отметил, что рубль в подобной ситуации будет слабеть и конвертировать доллары и евро пока не стоит.

Аналитик подчеркнул, что предсказать уровни, на которых доллар окажется хотя бы через полгода, сейчас предсказать невозможно.

Ведь текущий кризис отличается от всех предыдущих, поскольку его природа имеет нециклический характер. Сейчас из-за санкций мы имеем дело с масштабной структурной перестройкой всей российской экономики, — пояснил он.

Экономику страны необходимо как можно скорее адаптировать к условиям запрета SWIFT для ряда российских банков, ограничения импорта продукции технологического значения и ещё целого ряда ограничений. В этой ситуации купленные ранее доллары и евро лучше всего сохранять. Особенно это выгодно делать с учётом высоких ставок по депозитам подчеркнул Потавин.

Ранее экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов предупредил, что вкладываться в недвижимость в настоящее время не нужно, так как цены на неё могут упасть. Дальнейшее изменение стоимости квартир не удастся в достаточной мере спрогнозировать, объяснил он. Приобретать недвижимость в кредит сейчас тоже не стоит, потому что выросли ставки. Если же человек может купить квартиру сразу и не в качестве инвестиции, это допустимо.

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