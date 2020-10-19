Госдума рассмотрит три варианта индексации пенсий

https://static.news.ru/photo/1891735e-126c-11eb-ab40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Госдума 29 октября на заседании рассмотрит сразу три варианта индексации пенсий. Речь идёт о работающих пенсионерах.

Инициаторами вариантов стали орловский сенатор Василий Иконников, а также депутаты от ЛДПР и «СР». На проведение индексации в зависимости от принятого решения может понадобиться 184 млрд, 368 млрд или 1,3 трлн рублей, пишут «Известия».

Поясняя свою инициативу, Иконников сослался на поставленную правительством задачу о 3%-ном росте ВВП. Для выполнения этой задачи нужны «рабочие руки», а большинство из них — работающие пенсионеры. Но порядка 5 млн человек из этой категории отказались от официального трудоустройства, так как это грозит остановкой индексации пенсий.

Индексация позволит вернуть этих людей в экономику, к тому же она прописана в Конституции. Если законопроект будет принят, расходы Пенсфонда вырастут в 2020 году на 368,5 млрд, в следующем году — на 426,4 млрд, а в 2022 году — на 524,6 млрд рублей.

Если же будет принята инициатива ЛДПР, понадобится ещё 184,25 млрд рублей дополнительных расходов. Если же правительство примет вариант «Справедливой России», которая предлагает компенсировать пенсионерам все потери за последние пять лет, то на эти цели понадобится 1,3 трлн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прожиточный минимум российских пенсионеров, и без того самый невысокий по сравнению с тем же показателем для детей и трудоспособного населения, оказался ещё и занижен, признал Минтруд.