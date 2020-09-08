Госдолг России установит многолетний рекорд по итогам 2021 года

https://static.news.ru/photo/6e5e38d2-f203-11ea-ab45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственный долг России по итогам 2021 года приблизится к отметке в 20% ВВП. Об этом заявил министр финансов страны Антон Силуанов. Такой показатель будет означать установление многолетнего рекорда.

В следующем году подойдём к черте около 20% долга к ВВП. Считаем, что это не опасный уровень, однако переходить за него, наверное, было бы нецелесообразно, — цитирует «Интерфакс» главу ведомства.

По его словам, правительству России необходимо дорожить доверием иностранных инвесторов. В данный момент около трети владельцев облигаций федерального займа являются нерезидентами.

По итогам 2019 года российский государственный долг составлял 12,2% ВВП. Самым низким за всю новейшую историю РФ стал уровень 2008 года, когда показатель равнялся 6,5%. В последний раз объём заимствования превышал 20% ВВП в 2004 году, когда равнялся 20,8% ВВП.

Также Силуанов рассказал, что по итогам 2020 года дефицит федерального бюджета составит 4% ВВП, который в свою очередь снизится на 4% по сравнению с 2019-м.

Министр добавил, что экономика России была готова к снижению цен на нефть, но не могла подготовиться к ограничениям, введённым из-за пандемии коронавируса, когда люди были вынуждены не выходить на работу, а находиться дома, ограничивая себя в доходах и в потребительских расходах. Для реализации мер поддержки властям пришлось увеличить заимствования.

Ранее стало известно, что государственный долг США в 2021 финансовом году впервые со времён Второй мировой войны может превысить объём ВВП страны. В связи с огромными расходами в бюджете в новом финансовом году, который начнётся в октябре, американский госдолг будет равен 100% ВВП или превысит его, следует из оценок Бюджетного управления Конгресса США.

Ожидается, что в текущем году госдолг составит около 98% ВВП. В то же время отмечается, что инвесторов в государственные ценные бумаги Соединённых Штатов такие перспективы не пугают — спрос на US Treasuries остаётся высоким.

Во II квартале 2020 года госдолг Штатов уже превышал ВВП, однако в годовой отчётности США с таким сталкивались в последний раз более 70 лет назад. В 1946 году государственный долг составил 106% ВВП после финансирования военных операций в Европе, писал NEWS.ru.