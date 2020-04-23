Российская банковская система осенью может столкнуться с проблемами на фоне ухудшения качества кредитного портфеля, но при этом чувствует себя гораздо лучше, чем в 2008 и 2015 годах, заявил на совещании президента с руководителями крупнейших банков России первый зампредседателя мишустинского правительства Андрей Белоусов.

По его словам, сегодня общий кредитный портфель кредитов в экономике, то есть юрлицам, составляет 42 трлн рублей, из него больше трети, почти 16 трлн рублей, приходится на прямо пострадавшие сектора. Для примера он назвал транспорт, строительство, стройматериалы, операции с недвижимостью, торговлю, услуги населению. С учётом складывающейся ситуации, объём кредитов, подлежащих реструктуризации, может составить до 4-5 трлн рублей, то есть до трети портфеля проблемных отраслей, добавил чиновник.

Второе, это увеличение государственных заимствований, которое так или иначе, в значительной степени ляжет на баланс банков. Сегодня весь объём вложения в долговые ценные бумаги у банков составляет чуть больше 12 трлн рублей. Дополнительная потребность в заимствованиях, исходя из ситуации с бюджетом со стороны государства, может составить 1,5-2 трлн рублей, — сказал первый вице-премьер.

Белоусов сообщил также о том, что власти на следующей неделе запустят механизм индивидуальной поддержки системообразующих предприятий; в шорт-листе 25 крупных компаний, реструктуризация требуется их долгам на общую сумму в почти 200 млрд рублей. Он уточнил, что это 11 транспортных компаний, восемь — промышленных предприятий, шесть — компании из сферы энергетики.

Портфель обязательств, требующих реструктуризации, составляет почти 200 млрд рублей. Будем им оказывать содействие вместе с банками, но в индивидуальном режиме, — подчеркнул Белоусов.

На этом же селекторном видеосовещании, разумеется, не промолчал и лидер РФ. Владимир Путин оценил помощь, которую банки в настоящее время оказывают гражданам и предприятиям в условиях эпидемии коронавируса.

По его словам, многие кредитные организации столкнулись с убытками по отдельным операциям из-за помощи, оказываемой клиентам.

Kremlin Pool/Global Look Press

В данный момент от банков в значительной степени зависит, эффективно ли сработают вводимые меры поддержки, словно намекнул Путин. При этом, подчеркнул он, сейчас должны создаваться условия по кредитованию на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Нужно так отра­ботать все этапы их реализа­ции, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ей могли восполь­зоваться те, кто в ней действительно нуждается. Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким, — предупредил глава государства всех сразу.

Напомним, что 21 апреля правительство представило отчёт по мерам двух пакетов поддержки экономики в связи с коронавирусом. По оценкам кабмина, с 18 марта по 17 апреля в экономику уже поступило около 0,8 трлн руб. поддержки из общей суммы двух пакетов в 2,1 трлн руб.

В частности, в перечень мер вошли беспроцентные кредиты на выплату зарплат, а также кредитные каникулы для столкнувшихся с проблемами из-за коронавируса граждан и компаний.

Немного надежды

На самом деле банковский кризис неизбежен. Цифры говорят сами за себя. Посмотрите, призывает нас руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев: вероятно падение экономики во втором квартале минимум на 20%. Безработица подскочет на 8%. Грядет массовый невозврат кредитов. К этому можно добавить падение котировок российских акций на Мосбирже.

Что здесь можно сделать? Думаю, что правильно создать государственное агентство, которое бы выкупало у банков плохие кредиты. Договор переуступки прав требования. Естественно, на рыночных условиях, то есть с учётом риска заёмщика и стоимости денег во времени. Поддержать котировки акций могли бы российские компании, объявив программы обратного выкупа акций или увеличив размер дивидендов. Александр Разуваев руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари» руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари»

Разуваев продолжает: отдельный момент — это пассивы. Отток вкладов. То, что на самоизоляции россияне вывели часть сбережений в «кэш», это нормально, считает финансист. После отмены карантина часть денег вернётся. Но только часть.

Чтобы вернуть деньги вкладчиков, особенно на фоне снижения ключевой ставки Банка России, нужно сделать две вещи, допускает наш эксперт. Во-первых, отложить ввод налога на депозиты — вреда от данной инициативы намного больше, чем выгоды казны. Продажа Банком России пакета акций «Сбербанка» правительству вызвала беспокойство вкладчиков. Люди вспомнили, как сгорели в гиперинфляции советские сберкнижки.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поэтому во-вторых, говорит Разуваев, было бы правильно вернуть гарантии государства по вкладам в «Сбере» на всю сумму вклада вне зависимости от размера. При этом гарантировать должны и министерство финансов, и Банк России.

В свою очередь совсем не готов ожидать банковского кризиса в России создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и консалтинговой компании KLOPENKO GROUP Егор Клопенко. По крайней мере, в этом году.

Всё что может стрястись, по его оценкам, так это то, что «крупные банки „зальют“ ликвидностью, ну а не большие — если не сумеют получить помощь, то просто попадут в череду санаций».

Для системы в этом уже нет каких-то рисков, а отдельных вкладчиков не заметят. Пока есть ликвидность на уровне государства те 30 основных банков, которые контролируют подавляющую часть рынка будут чувствовать себя хорошо. Наоборот, для них даже появятся новые возможности для роста. Например, они получат много активов по дешевке, которые смогут после кризиса продать дороже. Егор Клопенко создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS

С ним в общем и целом согласен ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Масштабный кризис, подозревает он, может вполне обернуться рядом весьма негативных последствий, начиная от банкротства отдельных небольших и санацией отдельных средних или крупных банков, заканчивая масштабными вливаниями средства со стороны государства в отрасль.

Вероятность реализации этого сценария особенно высока для тех банков, рассуждает он, у которых в кредитном портфеле большая доля долгов людей из наиболее пострадавших отраслей. Также — и для кредитных организаций, которые в основном работали с небольшими корпоративными клиентами.

Однако массового закрытия банков ждать не стоит. За последние несколько лет ЦБ РФ убрал с рынка ряд ненадёжных кредитных организаций. Напомню, про историю с отзывом лицензий. Также последние три года были в целом «жирными» годами для банков. Ставки по кредитам снижались, вслед за ключевой процентной ставкой. Уровень дохода населения очень медленно рос, поэтому граждане компенсировали его за счёт кредитов. На этом фоне банки из квартала в квартал сообщали о рекордных прибылях, поэтому, вероятно, запас прочности за последние годы нарастить всё же удалось. Иван Капустянский трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum

Ну а сейчас, уверены экономисты, правительству, безусловно, необходимо следить за тем, как развивается ситуация, а также по мере необходимости стимулировать отрасль. Хорошим примером как это сделать можно назвать объявленную ипотеку под 6,5%. Это решение поддержит строительную отрасль, а также даст дополнительную ликвидность банкам.

По большому счёту кредиты сейчас станут брать только более-менее финансово устойчивые граждане, а это значит что кредитный портфель будет достаточно надёжным.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отток, блокировка, заморозка

Ну а пока власти и аналитики предполагают, обычные граждане, что называется «располагают». В том же Центробанке уже выразили опасения, что паникующие граждане Необъятной будут массово и спешно закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления. При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31,466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент, известил ЦБ.

К месту сказать, в скором времени Кабмин рассмотрит законопроект о запрете блокировки банковских счетов без объяснения причин. Нововведение коснётся как юридических, так и физических лиц, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Правительства.

По словам главы кабмина, банки не смогут без объяснения причин расторгнуть договор или отказаться от совершения операций по указанию клиента.

Банк сможет отказаться от совершения операции только в том случае, если при проведении проверки возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма, — разъяснил Михаил Мишустин.

К сведению, по актуальным законам российские банки могут заблокировать счёт клиента, если не предоставлены все документы, подтверждающие добросовестность операции.

Причём банк вправе делать это без объяснения причин... В результате могут пострадать граждане, которые лишатся доступа к своим деньгам, и добросовестный бизнес, который не сможет расплатиться с поставщиками или контрагентами, выплатить зарплату сотрудникам и совершить другие операции, — подчеркнул наш новый премьер.

Добавим, что накануне глава Сбербанка Герман Греф в видеоинтервью в студии Sberbank TV главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову заявил о невозможности изъятия или «заморозки» вкладов россиян, как это случалось в годы СССР.

По его суждению, ситуация, которая сложилась в отдельный период существования советской страны, создала «такую „прививку“ для всех политиков, что никогда в жизни никто не повторит этот опыт».