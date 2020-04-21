Глава Сбербанка ждёт от кабмина корректировок в стратегии развития страны

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал предложение президента Владимира Путина о введении налога на банковские вклады. Он заявил, что не вводил бы такую меру.

По его словам, аналогичные сборы предусмотрены во многих странах. На это ссылались те, кто вводил такой налог в России, рассказал он в эфире Сбербанк TV. Если говорить о международном опыте,...