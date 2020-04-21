Глава Сбербанка ждёт от кабмина корректировок в стратегии развития страны

Российское правительство существенно скорректирует национальные, экономические и социальные стратегии после преодоления кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф.
Своим прогнозом на ближайшую перспективу руководитель кредитной организации
Помимо этого, Греф прокомментировал возможность дефолта России. По его словам, он не ожидает такого развития событий.
Глава Сбербанка также рассказал, что его специалисты создали математическую модель развития пандемии коронавируса. Как писал NEWS.ru, они пришли к выводу, что пик эпидемии в России будет достигнут в период с 5 по 10 мая.
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