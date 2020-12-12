Патрушев рассказал, как изменятся цены на подсолнечное масло и сахар

https://static.news.ru/photo/c67cd7fe-3df7-11eb-9ef4-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Патрушев Фото: gazprom.ru

Меры российского правительства по стабилизации цен на продовольствие помогут опустить розничную цену на сахар до 46 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — до 110 рублей за килограмм, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

По его словам, за счёт соответствующих мер стоимость производителей на сахар-песок снизится до 36 рублей за килограмм с НДС для поставки в розницу, непосредственно в розничной торговли — до уровня 46 рублей за килограмм.

Розничная цена на подсолнечное масло будет снижена до 110 рублей за килограмм, цены производителей для отпуска в розницу должны составить 95 рублей с НДС, — уточнил он во время оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Патрушев добавил, что стоимость продовольственной пшеницы в 2020 году планируется уменьшить до 14 тысяч рублей без НДС за тонну в центральной части РФ и до 13 тысяч рублей без НДС — к концу февраля 2021 года.

Как писал NEWS.ru, глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что ведомство предложило предоставить российскому правительству право установить планку колебаний цен на социально значимые товары в 10%. Также он сообщил, что российскими властями приняты меры по сдерживанию цен на ряд продуктов питания.

9 декабря на совещании по экономическим вопросам с членами правительства президент России Владимир Путин потребовал в течение недели решить проблему с ростом цен на продукты в магазинах. В правительстве создали рабочую группу по ситуации с ценами на социально значимые товары в России.

Министерства и ведомства РФ могут предложить правительству заморозку цен на сахар-песок и подсолнечное масло на три месяца начиная с 1 января 2021 года. Именно сахар-песок и подсолнечное масло оказались наиболее подорожавшими продуктами в магазинах в ноябре в сравнении с 2019 годом.