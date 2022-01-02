Глава Минприроды заявил о вечных запасах полезных ископаемых в РФ

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что России не грозит дефицит ресурсов, поскольку запасы полезных ископаемых никогда не кончатся. Вопрос о них можно рассматривать только с точки зрения рентабельности, отметил чиновник в беседе с «Известиями».

У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов, — подчеркнул министр.

Он добавил, что Россия является одним из мировых лидеров по добыче нефти, газа, золота, серебра и меди. По мнению Козлова, наибольший потенциал на выявление новых крупных месторождений имеют Дальний Восток, Сибирь и Арктика.

Ранее стало известно, что поставки природного газа из России сохранят свою конкурентоспособность в течение 30–35 лет, сказал замминистра энергетики Павел Сорокин. Он отметил, что Россия выполняет все обязательства по поставкам, а при применении технологий улавливания углекислоты углеродный след российского природного газа будет минимальным.