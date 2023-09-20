России грозит дефицит топлива из-за заградительных пошлин Глава «Газпром нефти» заявил об угрозе дефицита топлива в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия может столкнуться с дефицитом топлива из-за заградительных пошлин, заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие пошлины также могут привести к образованию излишков топлива на внутреннем рынке и снижению оптовых цен. Однако не исключено, что объемы переработки нефти могут уменьшиться.

Как механизм заградительная пошлина на нефтепродукты на коротком отрезке может сначала привести к излишку топлива на внутреннем рынке и снижению оптовых цен. Но последствиями этого станут снижение эффективности НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов. — News.ru), — заявил Дюков.

Эксперт подчеркивает, что последствия от введения заградительных пошлин должны быть точно просчитаны. В противном случае на внутреннем рынке может возникнуть дефицит моторного топлива. Уже имеющийся дефицит он объясняет тем, что нетбэк (сводка затрат, связанных с доставкой одной единицы нефти на рынок) стал выше внутренних цен. Это побудило трейдеров закупать топливо для его перепродажи за пределы России.

Как сообщалось ранее, правительство России может запретить экспорт топлива для стабилизации цен. Кроме того, могут быть приняты и другие меры, в том числе и увеличение пошлины на нефтесырье до $250 за тонну. Платеж вернется добросовестным экспортерам, возвращающим на внутренний рынок определенный процент нефтепродуктов, который определит кабмин.