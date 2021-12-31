«Газпром» снова не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа

«Газпром» в очередной раз не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу, свидетельствуют результаты дополнительной сессии аукциона на площадке GSA Platform. Для бронирования в ходе регулярной сессии аукциона были доступны почти 70 млн кубометров в точке входа в польский участок магистрали. Однако предложение остаётся невостребованным уже с 20 декабря.

«Газпром» до середины декабря ежедневно заказывал транспортные мощности газопровода Ямал — Европа. С 17 декабря компания начала резко сокращать использование польского участка. В некоторые дни корпорация заказывала на дополнительных аукционах, а не на регулярных.

Ранее стало известно, что с 1 января нового года поток газа по газопроводу Ямал — Европа в Германию так и не начался, несмотря на заявления «Газпрома» о готовности начать поставки. При этом реверсные поставки в Польшу увеличились в четыре раза.

25 декабря официальный представитель компании Сергей Куприянов заявил, что компания готова поставлять дополнительные объёмы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. Однако, по его словам, потребители, к примеру, из Франции и Германии уже полностью выбрали годовые объёмы, предусмотренные контрактами.

Как предположил руководитель Аналитического центра энергетической политики и безопасности Института проблем газа и нефти РАН Алексей Мастепанов, Европа не останется без газа, несмотря на более чем 40-процентное опустошение ПХГ. По его словам, даже в условиях суровых морозов проблему решат либо поставками СПГ, либо использованием традиционных энергоносителей — угля и мазута.