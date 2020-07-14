«Газпром» повысит цены на газ в России

https://static.news.ru/photo/87cbe52a-c5f4-11ea-b222-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на газ проиндексируют для россиян и промышленных предприятий страны. Соответствующее решение находится на стадии оформления, заявил 14 июля 2020 года глава управления департамента 817 «Газпрома» Алексей Андреев во время телефонной конференции для инвесторов. В апреле 2020-го Федеральная антимонопольная служба уже планировала поднять тарифы «Газпрома» на 3%, но позже предложила кабмину РФ перенести процедуру на 2021-й. Тогда предложение не приняли. Теперь стоимость всё равно увеличится, но с опозданием.

При работе с регулирующими органами, отработан вопрос индексации цен на газ, — цитирует Андреева портал URA.RU.

Он добавил, что в части тарифов на транспортировку голубого топлива решение регулирующего органа на данный момент отсутствует. По его словам, работа в этом направлении ведётся — в положенные сроки переданы все заявки и материалы в соответствующие ведомства, передаёт агентство ПРАЙМ. В 2018 году цены на газ в РФ проиндексировали на 3,4%, в 2019 — на 1,4%, пишет Газета.ru.

В первом квартале 2020-го средняя цена на поставляемый «Газпромом» углеводород государствам Европы снизилась по сравнению с тем же периодом 2019-го более чем на 30% — с $259,1 до $162,1 за 1 тысячу кубометров. За год российское сырьё потеряло в стоимости свыше 37%.

По информации сырьевого гиганта, в первом квартале 2020-го чистая выручка компании от продажи голубого топлива Европе и другим странам рухнула на 45%.

Ранее NEWS.ru писал, что компания «Газпром» сообщила о финансовых результатах за первый квартал 2020 года по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО). Убыток организации стал рекордным за последние шесть лет.

Предприятие потеряло 116,249 млрд рублей. Этот показатель оказался выше среднерыночного прогноза в 165 млрд рублей убытков. При этом за первый квартал 2019 года чистая прибыль «Газпрома» составила 535,908 млрд рублей.