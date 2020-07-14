«Газпром» отчитался о рекордных убытках

Компания «Газпром» сообщила о финансовых результатах за первый квартал 2020 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Убыток организации стал рекордным за последние шесть лет.
Предприятие потеряло 116,249 млрд рублей,
Квартальная выручка компании в 2020 году упала до 1739,832 млрд рублей. Этот период традиционно является самым прибыльным для организации, так как включает в себя два месяца зимы.
Продажа газа в Европу упала на 18%, а средняя цена экспорта снизилась на 37%. В странах постсоветского пространства выручка компании уменьшилась на треть до 90,9 млрд рублей. Это привело к сокращению общей выручки почти в два раза. Причиной падения спроса стала аномально тёплая зима, а также рост потребления сжиженного природного газа.
Поднять цену на газ «Газпрому» удалось только в России, однако и в РФ компания столкнулась со снижением объёмов продаж на 8,4%.
Кроме того, крупной проблемой для организации стал рост долга на 551,4 млрд рублей из-за скачка курса валют.
Как писал NEWS.ru, во втором квартале нынешнего года экспорт золота из России стал превалировать над вывозом трубопроводного газа. По мнению специалистов, подобный расклад не свидетельствует о новой тенденции исключительной выгодности экспорта драгметаллов. Экономисты прогнозируют восстановление приоритетной прибыльности голубого сырья в ближайшие два месяца.
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