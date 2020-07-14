«Газпром» отчитался о рекордных убытках

https://static.news.ru/photo/abf15b08-c5d9-11ea-8e7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazpromlive/vk.com

Компания «Газпром» сообщила о финансовых результатах за первый квартал 2020 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Убыток организации стал рекордным за последние шесть лет.

Предприятие потеряло 116,249 млрд рублей, передаёт «Интерфакс». Этот показатель оказался выше среднерыночного прогноза в 165 млрд рублей убытков. При этом за первый квартал 2019 года чистая прибыль «Газпрома составила 535,908 млрд рублей.

Квартальная выручка компании в 2020 году упала до 1739,832 млрд рублей. Этот период традиционно является самым прибыльным для организации, так как включает в себя два месяца зимы.

Продажа газа в Европу упала на 18%, а средняя цена экспорта снизилась на 37%. В странах постсоветского пространства выручка компании уменьшилась на треть до 90,9 млрд рублей. Это привело к сокращению общей выручки почти в два раза. Причиной падения спроса стала аномально тёплая зима, а также рост потребления сжиженного природного газа.

Поднять цену на газ «Газпрому» удалось только в России, однако и в РФ компания столкнулась со снижением объёмов продаж на 8,4%.

Кроме того, крупной проблемой для организации стал рост долга на 551,4 млрд рублей из-за скачка курса валют.

Как писал NEWS.ru, во втором квартале нынешнего года экспорт золота из России стал превалировать над вывозом трубопроводного газа. По мнению специалистов, подобный расклад не свидетельствует о новой тенденции исключительной выгодности экспорта драгметаллов. Экономисты прогнозируют восстановление приоритетной прибыльности голубого сырья в ближайшие два месяца.