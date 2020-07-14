Во втором квартале нынешнего года экспорт золота из России стал превалировать над вывозом трубопроводного газа. Такие выводы можно сделать, основываясь на открытой « Базе данных таможенной статистики внешней торговли » ФТС и « Оценке платежного баланса за второй квартал 2020 года » ЦБ России. По мнению специалистов, подобный расклад не свидетельствует о новой тенденции исключительной выгодности экспорта драгметаллов. Экономисты прогнозируют восстановление приоритетной прибыльности голубого сырья в ближайшие два месяца.

В апреле и мае отечественные экспортёры продали за рубеж свыше 65 тонн золота на сумму более $3,5 миллиардов, поделились с NEWS.ru своей предварительной оценкой в пресс-службах ФТС и ЦБ.

При этом, по открытым данным, в эти же месяцы главный трейдер голубого топлива «Газпром» вывез за границу энергоносителя всего лишь на сумму $2,4 млрд. В общей сложности во втором квартале этого года экспорт российского летучего сырья оценивается Центробанком в $3,5 млрд (это явилось минимальным квартальным значением за 20 лет, отмечают аналитики регулятора).

В Минпромторге не смогли оперативно прокомментировать столь «кричащую» разницу. В пресс-службе российской полугосударственной транснациональной энергетической компании ситуацию с критическим падением топливного экспорта комментировать не стали.

Надо сказать, что основной страной-получателем российского жёлтого металла в апреле оставалась Великобритания — 29,6 тонны на $1,6 млрд. Ещё 7,1 тонны золота на $383 млн было отправлено в Швейцарию.

Между тем из статистики нельзя сделать вывод, остаётся ли золото в этих странах или отправляется в другие государства: Лондон и Цюрих наряду с Дубаем и Пекином являются важным мировыми хабами по обороту и хранению драгоценных металлов, информирует «Интерфакс». Также 5 тонн золота на $277 млн в апреле было экспортировано из России в Турцию.

Рост экспорта золота из РФ весной был ожидаем ввиду существенного сокращения внутреннего спроса. Банк России, который на протяжении последних нескольких лет был крупнейшим «потребителем» золота в стране, решил с апреля приостановить закупки.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоит отметить, что в начале апреля банки-участники рынка драгметаллов жаловались на проблемы с физическими поставками золота за рубеж из-за ограничения авиаперевозок, связанного с карантинными мероприятиями, однако вскоре для драгметаллов было организовано специальное авиасообщение.

В общей сложности за 4 месяца 2020 года экспорт золота из РФ составил 71,9 тонны на $3,8 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в 7,9 раза в натуральном выражении.

В сегодняшних обстоятельствах наблюдается повышенный спрос на золото. С другой стороны, превышение денежных объёмов экспорта золота над газовым или нефтяным объясняется тем, что во втором квартале 2020 года по известным причинам произошло падение цен на нефть. Константин Корищенко экс-зампред ЦБ РФ и завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС экс-зампред ЦБ РФ и завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС

По его мнению, долгосрочная перспектива заключается в том, что золото, согласно многим оценкам, будет пользоваться спросом на мировом рынке, и объёмы предложения золота, скорее всего, расти не будут. Поэтому, убежден Корищенко, можно ожидать, что экспорт золота останется одной из выгодных статей дохода российской экономики.

Как считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко, рассматривать возникшую ситуацию в качестве долгосрочной тенденции было бы неверно. Однако привлекательность драгоценных металлов главным образом на европейском рынке «обошла» нефтегазовое направление. И как временная мера золото выступает «страховочным инструментом» поступления экспортной выручки для России, отмечает специалист.

Учитывая «привязку» цен на газ к нефтяным котировкам и обрушение последних на фоне существенного снижения бизнес-активности во всем мире ввиду распространения пандемии короновируса, ожидаемое снижение выручки «Газпрома» за апрель — май текущего года составило 21% относительно аналогичного периода прошлого года. Олег Чередниченко доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова

При этом, продолжает аналитик, перспективы разворота ситуации в прежние пропорции — в пользу превалирования нефтегазовой составляющей — понятны: по мере роста бизнес-активности в мире и возвращения нефтяных цен к прежним уровням (в качестве первичного ориентира следует рассматривать 50+ USD за баррель) можно ожидать и роста спроса на газ при одновременном отталкивании от достигнутого «ценового дна» в $94,4 за тысячу кубометров.

По прогнозу экономиста РЭУ, период «август-сентябрь» вполне может стать первым этапом для разворота «золотой» ситуации.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Локальная история?

Превышение доходов от экспорта золота над выручкой от продажи газа — локальная история, убеждён исследователь «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Дело в том, говорит он, что совпали одновременно несколько очевидных факторов: максимальная с 2011 года стоимость золота, минимальная с 1994 года стоимость газа, рекордные объёмы вывоза золота и снижение спроса на энергоносители в результате пандемии.

МИРОНЮК

Но не обошлось и без внутренних триггеров, стимулировавших экспорт. В самом конце марта ЦБ объявил о прекращении покупки золота в резервы. Они активно осуществлялись с 2014 года. ЦБ к тому времени накопил золота на сумму $120 млрд и достиг верхней планки возможной доли этого металла в международных резервах РФ (почти 21%). В мае 2019 года ЦБ сам начал стимулировать экспорт за границу, введя дисконты на покупку золота к мировой цене. Только в 2019 году объёмы экспорта выросли в восемь раз до $5,74 млрд по сравнению с 2018 годом. В первой половине 2020 года экспорт уже сопоставим со всей экспортной выручкой за 2019 год. Евгений Миронюк аналитик «Фридом Финанс» аналитик «Фридом Финанс»

Так почему же это не может стать долгосрочной историей? Надо понимать, что рекордные продажи золота в апреле-мае, о которых сообщила ФТС и ЦБ, отчасти обусловлены распродажей запасов, сформированных золотодобытчиками. Состоявшийся отказ от закупки золота ЦБ в конце марта стал мощным стимулом их реализации.

Однако до того момента, пока цены на газ не восстановятся, а это вероятно с наступлением отопительного сезона в северном полушарии, экспортные доходы от золота и газа могут быть сопоставимы.

При всём при этом оснований полагать, что ЦБ вновь приступит к активным покупкам золота нет, наращивать резервы в условиях необходимости стимулировать экономику государство не будет, а увеличивать долю золота в них нецелесообразно ввиду волатильности и относительно низкой ликвидности металла, допускает Евгений Миронюк.