«Газпром» подписал контракт с Венгрией на поставку 4,5 млрд кубометров газа

«Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет на поставку 4,5 млрд кубометров газа. Церемония прошла в Будапеште, где присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

В документе говорится , что теперь российская компания будет поставлять Венгрии по 4,5 млрд кубометров газа в год. При этом поставки будут разбиты: 3,5 млрд кубометров пройдёт через Сербию и ещё 1 млрд — через Австрию.

Соглашение вступит в силу с 1 октября 2021 года. Оно предусматривает возможность внесения изменений в течение 10 лет. При этом Венгрия за прошлый год импортировала 8,6 млрд кубометров российского газа.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала «Газпрому» увеличить объёмы реализации природного газа на бирже. Объём неудовлетворённого спроса в результате снижения поставок в августе составил 1,1 млрд кубометров.