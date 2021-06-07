«Газпром» официально переедет в Петербург

Корпорация «Газпром» намерена сменить город прописки с Москвы на Санкт-Петербург. Об этом говорится в материалах, подготовленных к годовому собранию акционеров и опубликованных на сайте организации. Пока неизвестно, когда произойдёт переезд.
Это
Сейчас «Газпром» зарегистрирован на улице Намёткина в Москве.
Накануне компания «Газпром» сообщила, что планирует строительство ещё одного небоскрёба в Санкт-Петербурге. Архитектурную концепцию нового строения «Лахта Центр 2» представили на межведомственном совете по реализации соглашения о сотрудничестве между Петербургом и организацией. Высота здания составит 703 метра, что сделает его вторым по высоте в мире. Смотровую площадку расположат на рекордной высоте 590 метров.