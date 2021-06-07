«Газпром» официально переедет в Петербург

https://static.news.ru/photo/573408fe-c6d2-11eb-89bf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Корпорация «Газпром» намерена сменить город прописки с Москвы на Санкт-Петербург. Об этом говорится в материалах, подготовленных к годовому собранию акционеров и опубликованных на сайте организации. Пока неизвестно, когда произойдёт переезд.

Это следует из проекта изменений в уставе компании, который предполагает смену установленного места нахождения компании. Кроме того, в документе хотят изменить формулировку о месте проведения собрания акционеров. Сейчас там говорится, что мероприятие проводится по месту нахождения компании или в Санкт-Петербурге, однако планируется исключить последнюю часть.

Сейчас «Газпром» зарегистрирован на улице Намёткина в Москве.

Накануне компания «Газпром» сообщила, что планирует строительство ещё одного небоскрёба в Санкт-Петербурге. Архитектурную концепцию нового строения «Лахта Центр 2» представили на межведомственном совете по реализации соглашения о сотрудничестве между Петербургом и организацией. Высота здания составит 703 метра, что сделает его вторым по высоте в мире. Смотровую площадку расположат на рекордной высоте 590 метров.