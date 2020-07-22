«Газпром нефть» переведёт управление в цифровой формат к 2025 году

https://static.news.ru/photo/662e16ba-ccc3-11ea-ae7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

«Газпром нефть» планирует до 2025 года полностью перевести в цифровой формат управление компанией и стать, таким образом, «цифровой нефтяной компанией». Об этом сообщил глава предприятия Александр Дюков.

Компания «Газпром нефть» ставит перед собой амбициозную задачу — к 2025 году сделать так, чтобы управление производством, геологоразведкой, переработкой, реализацией нефтепродуктов происходило исключительно в цифровом формате, — цитирует ТАСС Дюкова.

По словам главы «Газпром нефти», цифровизация всех процессов позволит компании выйти на принципиально иной уровень эффективности. Это заявление Дюков сделал во время церемонии запуска установки Евро+ на МНПЗ.

Как писал NEWS.ru, «Газпром нефть» впервые поставила в Китай арктическую нефть сорта Novy Port. Объём партии составил 144 тысячи тонн. Сырьё доставлено в порт назначения Янтай (провинция Шаньдун). Танкер шёл из российского Мурманска в конечный пункт маршрута 47 суток. Путь проложили через арктические моря и три океана. С начала экспортных поставок чёрного золота из Арктики в 2013 году «Газпром нефть» отправила в Европу свыше 40 млн тонн сырья сортов ARCO (Приразломное месторождение) и Novy Port (Новопортовское месторождение).