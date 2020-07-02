«Газпром нефть» и «Зарубежнефть» создают совместное предприятие в ХМАО

https://static.news.ru/photo/16154190-bc55-11ea-87a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: zarubezhneft.ru

Компании «Газпром нефть» и «Зарубежнефть» создадут совместное предприятие для поиска, разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Кроме того, специалисты займутся разработкой технологии освоения месторождений.

В активы новой компании войдут лицензионные участки «Салымский-3» и «Салымский-5» в ХМАО, на которых уже в 2025 году участники соглашения собираются начать промышленные работы по добычи нетрадиционной нефти. Окончательное оформление сделки намечено на июль-август 2020 года. Доля «Газпром нефти» в СП составит 51%, «Зарубежнефти» — 49%. После подписания итоговых документов появится новая площадка для совместного развития технологий разработки нетрадиционных запасов и их применения на объектах СП, говорится на официальном сайте «Газпром нефти».

Очевидно, что развитие нефтегазовой отрасли во многом связано с разработкой «трудной» нефти, которая будет занимать всё большую долю в структуре добычи. Запасы нетрадиционных углеводородов колоссальны, но всё ещё недоступны для полномасштабного освоения, — заявил заместитель гендиректора «Газпром нефти» по разведке и добыче Вадим Яковлев.

Участки «Салымский-3» и «Салымский-5» находятся в Нефтеюганском районе ХМАО. Общая площадь — 710 квадратных километров. На данный момент на участке «Салымский-3» закончена 3D-сейсморазведка, охватившая свыше 300 кв. км. Кроме того, закончено бурение первой поисково-оценочной скважины, отобрали керн. В ближайшем будущем здесь проведут 15-стадийный гидроразрыв пласта. Геологоразведку на участке «Салымский-5» могут начать до конца 2020-го. По предварительной оценке, запасы нефти в двух районах превышают 0,5 млрд тонн. Программа разведки СП продлится до 2024 года.

Совместная работа «Газпром нефти» и «Зарубежнефти» в рамках Карбонатного консорциума идёт с 2017 года. На площадке обсуждают вопросы производства и обмена опытом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что польская энергетическая компания PGNiG перечислит «Газпрому» около $90 млн, поскольку получила от российской стороны больше, чем ожидавшиеся $1,5 млрд. Об этом заявил глава PGNiG Ежи Квечиньский.

Он пояснил, что PGNiG получила от компании «Газпром экспорт» $1,6 млрд в качестве компенсации переплаты за газ, который был поставлен по трубопроводу Ямал — Европа. Средства были выплачены в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

Польские журналисты расценили согласие «Газпрома» на выплату PGNiG $1,5 млрд как очередной российский «хитроумный план». Они предположили, что российская сторона в дальнейшем будет обжаловать решение арбитража, что приведёт к убытками для Польши.

Авторы статьи полагают, что российская сторона этими простыми и понятными действиями может убедить Западную Европу, что «Газпром» — компания западного типа и в России живут цивилизованные люди, а главный враг — это США, их санкции и попытка монополизировать газовый рынок, предлагая газ по завышенным ценам. Журналисты считают, что Россия пытается уйти от образа «головореза с газовым пистолетом».