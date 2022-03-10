FT: поставки китайских смартфонов в Россию сократились вдвое

Крупнейшие китайские производители смартфонов, такие как Xiaomi, Oppo и Huawei, двукратно сократили поставки в Россию на фоне введения западных санкций, пишет Financial Times. При этом отмечается, что 60% российского рынка мобильных телефонов — это именно китайские бренды. Несмотря на столь высокую долю, заметно обвалившийся курс рубля привёл к сложностям в ценообразовании и логистике, сообщают источники издания.

Никакой официальной информации от китайских партнёров мы на данный момент не получали. Кроме того, задержки поставок были ещё со времён пандемии, что обусловлено логистическими проблемами в мире, — сообщили РБК в пресс-службе одного из российских ретейлеров.

По словам экспертов, чтобы не уйти в минус, продавцам придётся повышать цены, правда, делать это они не спешат, поскольку российская экономика и так переживает непростые времена. Кроме того, отмечается , что многие российские дистрибьюторы приостановили закупки китайских брендов, чтобы снизить риски из-за нынешнего курса.

Ранее Toyota Motor остановила производство автомобилей в России из-за трудностей с поставками комплектующих. По этой же причине прекращён экспорт машин в РФ.