ФРГ может отказаться от СП-2 при сокращении поставок газа на Украину

https://static.news.ru/photo/3e7db654-67e4-11eb-ab03-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Сокращение поставок газа на Украину может стать причиной, по которой власти Германии приостановят эксплуатацию «Северного потока — 2». Об этом пишет журнал Wirtschaftswoche.

В действительности ни канцлер Ангела Меркель, ни её глава МИД, социал-демократ Хайко Маас, не готовы выйти из спорного проекта — и в этом ничего не изменила смена власти в Белом доме. Правда, сейчас обсуждается идея снабдить трубопровод «механизмом отключения», — говорится в материале немецкого издания.

«Механизм отключения» может быть задействован в случае, если российская сторона заявит Киеву о сокращении поставок топлива.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

В Европе разделились мнения о судьбе «Северного потока — 2». Чехия и Польша настаивают на введении санкций против его строительства из-за замены Навальному условного срока на реальный. Германия и Австрия считают, что не следует вмешивать политику в экономическую повестку.

Как сообщал NEWS.ru, председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген предложил ввести мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2» для проведения переговоров между Россией, США и Евросоюзом.