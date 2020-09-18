Финансисты перечислили критерии для отказа в выдаче ипотеки

https://static.news.ru/photo/18852eea-f94a-11ea-afe1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наличие других открытых кредитов, вопреки распространённому мнению, не существенно влияет на решение банка о выдаче ипотеки. Кредитные специалисты имеют несколько других критериев для оценки платёжеспособности заёмщика, рассказали эксперты в сфере финансовой грамотности.

Согласование возможно, если на все кредиты расходуется не более чем 40–45% заработка. Но стоит помнить, что в целом кредитная нагрузка не должна превышать 45% от семейного дохода, а в идеале этот показатель должен составлять не более 20%, — цитирует РИА Новости директора Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамина Каганова.

Но плохая кредитная история является веским поводом для отказа. Во внимание принимаются также просрочки по кредитам. Если у человека есть кредитные карты, то перед обращением за ипотечной ссудой имеет смысл понизить лимит по ним, что, в свою очередь, понизит уровень закредитованности.

Лимит приравнивается к выданному кредиту, при этом не важно, использован он или нет, — пояснила эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант проекта «Вашифинансы.рф» Луиза Кононыхина.

Среди других поводов для отказа в ипотеке — редкая или экзотическая профессия потенциального заёмщика. В этом случае доказать платёжеспособность помогут активы — недвижимость, автомобиль, акции.

Исполнительный директор кредитного центра «Финансовый сервис», эксперт АРФГ Андрей Романов напомнил, что одобрение ещё не значит, что банк выдаст ссуду, так как кредитная организация всегда проверяет приобретаемое жильё. Клиенту банка стоит заранее изучить требования кредитной организации к недвижимости и искать квартиру, подходящую по критериям.

Как писал NEWS.ru ранее, кабмин изучает инициативу о введении в России возможности оформления ипотеки онлайн на неопределённый срок, сообщает пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина. С соответствующим предложением обратилась «Деловая Россия».