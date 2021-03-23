Финансист раскрыл, как получить самую большую пенсию

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Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, как россиянам можно заработать большие пенсии. Для этого людям нужно получать официальную «белую» зарплату и иметь высокий стаж работы.

Тогда в будущем пенсионеры смогут получать высокую страховую часть. Что касается стажа, то за каждый его год начисляется один коэффициент или балл. Чем больше стажа, тем больше этих коэффициентов, и опять же — формируется стаж только при официальном трудоустройстве, приводит аргументы эксперта РГ.

Так, при получении за год минимальной зарплаты человеку начисляется всего 1,048 коэффициента. При зарплате свыше 122 тысяч рублей в месяц — 10. Повышенные коэффициенты также можно заработать, если продолжить работать и после выхода на пенсию, публикует издание разъяснения специалиста.

Узнать о начисленном стаже, поступивших взносах россияне могут в личном кабинете ПФР или на сайте госуслуг. Если же там указаны неправильные данные, то надо обратиться к работодателю.

Чтобы рассчитать свою будущую пенсию, нужно умножить количество пенсионных баллов на стоимость одного балла в году назначения страховой пенсии, которая в прошлом году составляла 93 рубля. И прибавить сумму фиксированной выплаты, которая в этом году составляет более шести тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководители советов многоквартирных домов могут быть освобождены от уплаты страховых взносов в социальные фонды. По словам члена Совфеда Сергея Рябухина, данная инициатива заслуживает внимания и поддержки.