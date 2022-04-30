Финансист рассказал, при каких условиях доллар снова будет по 30 рублей Финансист Сумин: доллар может стоить 30 рублей, если Россия снизит операции в валюте США

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара может приблизиться к 30 рублям в случае, если власти России продолжат снижать число операций в американской валюте, считает управляющий активами Cresco Finance Степан Сумин, передаёт URA.RU. По словам финансиста, процесс дедолларизации мировой экономики давно запущен.

Желаемый для многих сценарий, где доллар по 30 рублей и евро — 40 рублей, уже не кажется таким фантастическим. Чем меньше операций государство будет проводить с долларом и евро, тем быстрее произойдёт обесценивание важности этих валют для нашей экономики. Процесс дедолларизации мировой экономики давно запущен. Количество операций с долларами в мире за десятилетие сократилось с 71% до 53%, — сказал он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва в качестве реакции на санкционные ограничения оппонентов намерена сфокусировать усилия на уходе от доллара. Дипломат добавил, что также рассматривается замещение импорта и укрепление технологической самостоятельности. По его словам, власти России продолжат адаптацию к внешним вызовам.

По состоянию на 30 апреля, согласно информации на сайте Центрального банка, курс доллара в России составляет 71,02 рубля.