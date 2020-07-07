ФАС выступила за повышение объёмов продаж топлива на бирже

https://static.news.ru/photo/ed2f2e04-c077-11ea-b4f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложила для стабилизации цен увеличить нормативы продаж бензина на биржевых торгах.

Как сообщило ТАСС со ссылкой на начальника управления ТЭК и химической промышленности ФАС Армена Ханяна, это предлагается сделать с учётом текущей ситуации на рынке. Так, ведомство предлагает увеличить минимальные нормативы продаж на бирже по автомобильным бензинам с 10 до 15%, по дизельному топливу до 9% и по сжиженным углеводородным газам (СУГ) до 7,5%.

Указанное [увеличение] позволит минимизировать колебания цен и объёмов предложений на биржевых торгах и даст позитивный посыл участникам рынка с точки зрения недопущения ажиотажного спроса, — цитирует его агентство.

Ханян добавил, что рост спроса на топливо в России превысил допандемический уровень, что обусловлено резким снятием режима самоизоляции в регионах и отсутствием возможности у россиян выезжать за границу.

Как писал NEWS.ru, ФАС предложила обсудить возможность отмены запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория. По словам Ханяна, служба хочет начать диалог в этом направлении, так как отмена моратория может оказать нужную поддержку внутреннему рынку.

Запрет вступил в силу 2 июня и будет действовать до 1 октября. Его ввели для того, чтобы не допустить снижения спроса на российскую продукцию во время пандемии коронавируса. Эмбарго касается бензина, дизтоплива, авиакеросина, судового топлива и газойлей.