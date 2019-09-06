https://static.news.ru/photo/6b85fefc-d0c0-11e9-bef0-fa163e074e61_660.jpg Фото: fas.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба внесла в правительство законопроект об усилении ответственности за картельные сговоры. Замглавы ведомства Андрей Цариковский надеется на внесение документа в Госдуму в течение нескольких недель.

Проектом вносятся изменения в закон «О защите конкуренции», Уголовный кодекс и КоАП. Поправки поднимают порог, при котором наступает уголовная ответственность за картельный сговор.

Уже существующая норма — 50 миллионов рублей. Сейчас мы порог наступления уголовной ответственности сделали 100 миллионов рублей. То есть мы уходим от мелкотемья, от каких-то надуманных уголовных дел, — сказал чиновник на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Глава управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев отметил, что проектом предусмотрены санкции за картели в пяти частях статьи 178 УК РФ. Также документ предусматривает создание реестра участников картелей. Они в дальнейшем не смогут участвовать в госзакупках. В реестре будет указана информация как о самой компании, так и о её бенефициарах.

Ранее News.ru писал, что по оценкам ФАС, совокупный ущерб от картельных сговоров в стране может достигать 2% от ВВП, то есть бюджет ежегодно теряет миллиарды рублей. В 2017 году в России было возбуждено 675 дел об антиконкурентных соглашениях, из них 360 — о картелях. Это на 8% больше, чем в 2016 году. Чаще всего выявляются факты картелизации в дорожном строительстве, закупке лекарств и медицинских изделий для муниципальных и государственных нужд, транспорте и перевозке, ЖКХ, закупке продуктов питания.