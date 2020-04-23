ФАС проверит, почему подорожали лимоны в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку из-за 500-процентного роста розничных цен на лимоны, заявил начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.
Чиновник провёл видеосовещание с руководством торговых сетей, на котором пригрозил проверкой «некоторым присутствующим товарищам».
Есть у нас несколько просто вопиющих фактов, когда до 300%, 400% и 500% на одном этапе доходила наценка. Это было и у сетей, и у поставщиков. Мы эти факты зафиксировали, — цитирует Тенишева ТАСС.
Как писал NEWS.ru, 23 апреля руководитель петербургского управления ФАС заявил, что не считает скачок цен на имбирь и лимоны результатом сговора торговых сетей и поставщиков.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен