ФАС проверит, почему подорожали лимоны в России

Чиновник провёл видеосовещание с руководством торговых сетей, на котором пригрозил проверкой «некоторым присутствующим товарищам».

Есть у нас несколько просто вопиющих фактов, когда до 300%, 400% и 500% на одном этапе доходила наценка. Это было и у сетей, и у поставщиков. Мы эти факты зафиксировали, — цитирует Тенишева ТАСС.