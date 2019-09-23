https://static.news.ru/photo/aa6ac564-dea1-11e9-bf40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала «Яндекс» на 100 тысяч рублей за ненадлежащую контекстную рекламу. Как сообщили в ведомстве, речь идёт о рекламе Центра по сертификации и экспертизе, которая размещалась на сервисе «Яндекс.Директ».

Административный штраф в размере 100 тысяч рублей получило ООО «Яндекс» как рекламораспространитель ненадлежащей контекстной рекламы работ и услуг по оценке (подтверждению) соответствия ООО «Центр по сертификации и экспертизе», — говорится на сайте ФАС.

Комиссия установила, что реклама содержала сообщение о содействии в подборе аккредитованных лиц для оценки соответствия и представляла собой гиперссылку для перехода на сайт, на котором предлагались услуги по сертификации продукции. Однако Центр по сертификации не имеет аккредитации в национальной системе, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что ФАС может оштрафовать «Яндекс.Директ» из-за нарушения закона в контекстной рекламе. Речь идёт о рекламе работ и услуг, которые оказывает компания FastSert, не имеющая соответствующей аккредитации.