Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может оштрафовать «Яндекс.Директ» из-за нарушения закона в контекстной рекламе. Речь идёт о рекламе работ и услуг, которые оказывает компания FastSert, не имеющая соответствующей аккредитации.
Упомянутая в рекламе компания не имеет аккредитации в национальной системе аккредитации, а значит, такая реклама нарушает установленный законом запрет, — говорится в сообщении ФАС.
Сумма штрафа может составить от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
Как ранее писал News.ru, ФАС перенесла на конец октября текущего года рассмотрение дела против компании Apple в связи с действиями разработчика на рынке приложений для операционной системы iOS.