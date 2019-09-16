https://static.news.ru/photo/74888608-d851-11e9-a1c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может оштрафовать «Яндекс.Директ» из-за нарушения закона в контекстной рекламе. Речь идёт о рекламе работ и услуг, которые оказывает компания FastSert, не имеющая соответствующей аккредитации.

Упомянутая в рекламе компания не имеет аккредитации в национальной системе аккредитации, а значит, такая реклама нарушает установленный законом запрет, — говорится в сообщении ФАС.

Сумма штрафа может составить от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Как ранее писал News.ru, ФАС перенесла на конец октября текущего года рассмотрение дела против компании Apple в связи с действиями разработчика на рынке приложений для операционной системы iOS.