Facebook получил чистую прибыль хуже прогнозов, но акции подорожали

https://static.news.ru/photo/b99dabae-8ab4-11ea-8511-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Facebook Inc. по итогам первого квартала увеличила чистую прибыль вдвое, однако результат оказался чуть хуже ожиданий.

Чистая прибыль компании за первые три месяца 2020 года составила $4,902 млрд, или $1,71 в расчёте на акцию. В прошлом году эти показатели были $2,429 млрд и $0,85 соответственно, сообщается в пресс-релизе фирмы. Выручка выросла на 18% — до $17,737 млрд с $15,077 млрд годом ранее. Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал прибыль на уровне $1,74 на акцию при выручке в $17,33 млрд.



Котировки акций компании подскочили на дополнительных торгах в среду на 10,5% после публикации отчётности.

После сильного падения мировых фондовых рынков 16 марта основатель Facebook Марк Цукерберг потерял $8,8 млрд,

Ранее стало известно, что чистая прибыль Tesla за три первых месяца 2020 года составила $16 млн, аналогичный период прошлого года компания завершила с убытком в $702 млн. Таким образом, прибыль без учёта дополнительных расходов и доходов составила $1,24 на акцию. После публикации финансовой отчётности акции подскочили на 10% на дополнительные торгах, прошедших 29 апреля, писал NEWS.ru.