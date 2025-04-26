Евросоюз начал «заливать» Россию вином Поставки вина из ЕС в Россию в феврале 2025 года составили 7,5 тысячи тонн

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Евросоюз в феврале текущего года неожиданно нарастил поставки вина в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Отмечается, что в конце зимы европейские продажи вина в РФ составили 7,5 тысячи тонн, что на 14% больше уровня января. По словам аналитиков, это максимальное значение с ноября прошлого года.

Сильнее всего выросли продажи напитков из Польши (до 1,2 тысячи тонн), Италии и Португалии (до 2,8 тысячи и 878 тонн соответственно). Еще на 0,2 процента подрос экспорт из Латвии — до 1,4 тысячи. А вот Германия, наоборот, стала единственным крупным поставщиком вина среди стран ЕС, которые в феврале уменьшили продажи. Ее экспорт на российский рынок сократился в 2,3 раза и составил всего 230 тонн.

Ранее сообщалось, что французские духи, туалетная вода и средства для волос при ввозе в Россию теперь будут облагаться пошлиной в размере 20% вместо 35%. Как отметили в Минпромторге РФ, список стран с повышенными тарифами расширился, но некоторые государства были из него исключены.

До этого стало известно, что Россия в марте значительно увеличила экспорт гречки в КНР, достигнув рекордного объема $13,3 млн (1 млрд рублей). Российские компании нарастили поставки в 2,9 раза по сравнению с февралем и в 2,8 раза по отношению к прошлому году. Мартовские закупки гречки Китаем стали новым максимумом для двусторонней торговли, превзошедшим предыдущий рекорд декабря 2023 года.