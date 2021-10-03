Европе предрекли энергетическую катастрофу зимой

Переход на экологически чистые источники энергии может сыграть с Европой злую шутку и уже зимой привести её к энергетической катастрофе. Этому поспособствует рекордный рост цен на газ и нефть, а многие страны уже закрыли свои угольные и газовые электростанции, пишет колумнист издания Forbes Дэвид Блэкмон.

Дело в том, что с приходом холодов многие энергодобывающие предприятия могут перейти на нефть или уголь, из-за чего цена этих видов топлива возрастёт. Тем не менее цены на газ уже выросли. В результате Европа вновь обратила внимание на уголь, и тут, как пишет журналист со ссылкой на аналитика консультационной группы в области энергетики Wood Mackenzie Наташу Тюрину, ЕС может вновь обратиться за помощью к России.

Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведёт к огромному спросу, который Россия не в силах компенсировать в такой короткий срок. Для этого потребуются поставки из других стран, — пояснил специалист.

В итоге Блэкмон заключил, что речь идёт о крупных проблемах из-за следования всё той же политике отказа от горючего топлива и перехода на возобновляемые источники энергии. При этом для преодоления трудностей потребуется порядка десяти лет.

Ранее стоимость энергетического угля калорийностью 6000 ккал/кг в Европе выросла на 16,5%, достигнув $232,2 за тонну. Это максимум за последние 20 лет.